Дочекалися! Clubhouse на Android буде доступний вже в травні

Соцмережа Clubhouse перекочує в смартфони на Android, а тому тепер IPhone не обов'язковий

На цей момент відносно нова соціальна мережа Clubhouse доступна виключно для власників iPhone, але незабаром її офіційно запустять також для смартфонів, що працюють на Android.

Деякі умільці, звичайно, і зараз завантажують на свої смартфони з Android соцмережу Clubhouse, але в більшості випадків акаунти просто блокуються.

Відомий інсайдер Морган Еветтс опублікував в своєму Twitter запис однієї з разробниць Clubhouse. Дівчина вирішила показати скріншоти версії Clubhouse для смартфонів на Android. Сам Еветтс каже, що вона працює над цією версією вже шість тижнів і все просувається успішно.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and its coming on nicely



Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od