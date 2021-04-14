Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дочекалися! Clubhouse на Android буде доступний вже в травні

Сьогодні, 17:04

Соцмережа Clubhouse перекочує в смартфони на Android, а тому тепер IPhone не обов'язковий

На цей момент відносно нова соціальна мережа Clubhouse доступна виключно для власників iPhone, але незабаром її офіційно запустять також для смартфонів, що працюють на Android.

Деякі умільці, звичайно, і зараз завантажують на свої смартфони з Android соцмережу Clubhouse, але в більшості випадків акаунти просто блокуються.

соцмережа Clubhouse
соцмережа Clubhouse
Фото: Сьогодні

Відомий інсайдер Морган Еветтс опублікував в своєму Twitter запис однієї з разробниць Clubhouse. Дівчина вирішила показати скріншоти версії Clubhouse для смартфонів на Android. Сам Еветтс каже, що вона працює над цією версією вже шість тижнів і все просувається успішно.

Крім того, Морган Еветтс додав, що приблизна дата виходу Clubhouse для смартфонів на Android намічена на травень цього року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що слідом за Facebook прокололася ще одна соціальна мережа і дані її користувачів потрапили в Інтернет.

Також ми писали про те, що Facebook запустив конкурента Clubhouse і Instagram Live.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Новий витік особистих даних: слідом за Facebook прокололася ще одна соціальна мережа У роботі Facebook стався масовий збій Отримували гроші за замовлення, а товар не відправляли: в Києві зловили шахраїв (фото)
соцмережі
Реклама

Новини партнерів

Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Эта рыба опасна для вашего здоровья!
Эта рыба опасна для вашего здоровья!
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Работа на дому в Харькове. Куда и за сколько можно устроиться
Работа на дому в Харькове. Куда и за сколько можно устроиться

Популярні статті

Сьогодні, 10:29Смачно

Меню на Великдень: 5 рецептів страв до святкового столу

Сьогодні, 05:56Психо

Гороскоп на сьогодні 14 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не відмовляй собі ні в чому!

Вчора, 17:54Смачно

Що готують на Великдень: 6 традиційних страв

Вчора, 17:48Зірково

Одна з учасниць фотосесії в Дубаї заявила, що моделей змусили вийти на балкон голими

Вчора, 14:47Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Вчора, 13:45Зірково

Андрій Данилко та Інна Білоконь поцілувалися прямо на сцені Маски

Вчора, 12:11Смачно

Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів

Вчора, 05:08Психо

Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

Вчора, 00:31Фаново

"Вова, смокчи": Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку (відео)

12 квітняEvents

Як правильно сушити білизну після прання: кілька хитрощів

12 квітняЗірково

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

12 квітняЗірково

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

12 квітняЗірково

Нікітін про здоров'я Данилка: Все серйозніше, ніж здається, там працює велика група лікарів

12 квітняЗірково

Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

12 квітняФаново

Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

12 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

Новини партнерів

Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Джамала выставила напоказ своего сына
Джамала выставила напоказ своего сына
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти