Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дождались! Clubhouse на Android будет доступен уже в мае

Сегодня, 17:04

Соцсеть Clubhouse перекочует в смартфоны на Android, а потому теперь IPhone не обязателен

На данный момент относительно новая социальная сеть Clubhouse доступна исключительно для владельцев iPhone, но вскоре ее официально запустят также для смартфонов, работающих на Android.

Некоторые умельцы, конечно, и сейчас загружают на свои смартфоны с Android соцсеть Clubhouse, но в большинстве случаев аккаунты просто блокируются.

Соцсеть Clubhouse
Соцсеть Clubhouse
Фото: Сегодня

Известный инсайдер Морган Эветтс опубликовал в своем Twitter запись одной из разработчиц Clubhouse. Девушка решила показать скриншоты версии Clubhouse для смартфонов на Android. Сам Эветтс говорит, что она работает над этой версией уже шесть недель и все продвигается успешно.

Кроме того, Морган Эветтс добавил, что приблизительная дата выхода Clubhouse для смартфонов на Android намечена на май этого года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вслед за Facebook прокололась еще одна соцсеть и данные ее пользователей попали в Интернет.

Также мы писали о том, что Facebook запустил конкурента Clubhouse и Instagram Live.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Новая утечка личных данных: вслед за Facebook прокололась еще одна соцсеть В работе Facebook произошел массовый сбой Получали деньги за заказ, а товар не отправляли: в Киеве поймали мошенников (фото)
соцсети
Реклама

Новости партнеров

Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 10:29Вкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Сегодня, 05:56Психо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

Вчера, 17:54Вкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

Вчера, 17:48Звездно

Одна из участниц фотосессии в Дубае заявила, что моделей заставили выйти на балкон голыми

Вчера, 14:47Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

Вчера, 12:11Вкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

Вчера, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 00:31Фаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляEvents

Как правильно сушить белье после стирки: несколько хитростей

12 апреляЗвездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

12 апреляЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

12 апреляЗвездно

Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

12 апреляЗвездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

12 апреляФаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

12 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Новости партнеров

Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Стал мешать: сын Ефремова рассказал об "отношениях" с алкоголем
Стал мешать: сын Ефремова рассказал об "отношениях" с алкоголем
Что делать, чтобы COVID-19 не ударил по сосудам
Что делать, чтобы COVID-19 не ударил по сосудам
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио
Девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять