Дождались! Clubhouse на Android будет доступен уже в мае

Соцсеть Clubhouse перекочует в смартфоны на Android, а потому теперь IPhone не обязателен

На данный момент относительно новая социальная сеть Clubhouse доступна исключительно для владельцев iPhone, но вскоре ее официально запустят также для смартфонов, работающих на Android.

Некоторые умельцы, конечно, и сейчас загружают на свои смартфоны с Android соцсеть Clubhouse, но в большинстве случаев аккаунты просто блокируются.

Известный инсайдер Морган Эветтс опубликовал в своем Twitter запись одной из разработчиц Clubhouse. Девушка решила показать скриншоты версии Clubhouse для смартфонов на Android. Сам Эветтс говорит, что она работает над этой версией уже шесть недель и все продвигается успешно.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and its coming on nicely



Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od