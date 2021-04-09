Новий витік особистих даних: слідом за Facebook прокололася ще одна соціальна мережа
Тепер інформацію про користувачів соціальної мережі продають на спеціальних форумах
Нещодавно у відкритому доступі з'явилися дані про півмільярда користувачів Facebook, внаслідок чого з'ясувалося, яким месенджером користується Марк Цукерберг. Тепер витік даних стався із соціальної мережі LinkedIn, яка служить для ділового спілкування, а також пошуку співробітників і вакансій.
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Так, в Інтернет потрапила база даних, яка була витягнута з профілів LinkedIn.
Про це повідомляє " СyberNews ".
Дослідники засікли хакера, який продає на одному з форумів дані про людей. Цей хакер підтвердив, що всі дані витягнуті з профілів якраз з мережі LinkedIn. Йдеться про 500 мільйонів акаунтів.
Фахівці зробили спеціальну вибірку з 2 мільйонів профілів і виявилося, що можна побачити імена та прізвища учасників LinkedIn, а також їх адреси електронної пошти, номери телефонів та інші конфіденційні дані.
У свою чергу керівництво соціальної мережі LinkedIn каже, що вся ця інформація була взята не тільки у них. Нібито імена і прізвища людей, а також їх номери телефонів можна знайти і в інших джерелах. Тому в компанії запевняють, що дані людей, які продают в Інтернеті, є сукупністю інформації з різних джерел.
LinkedIn – це масштабна соціальна мережа для ділового спілкування, а також для пошуку співробітників і відкритих вакансій. Мережа побудована так, що серед ваших потенційних друзів швидше за все будуть колеги з різних місць роботи, а не ваші знайомі з особистого життя. В цілому, ця соціальна мережа спрямована на пошук роботи.
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