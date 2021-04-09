Новий витік особистих даних: слідом за Facebook прокололася ще одна соціальна мережа

Тепер інформацію про користувачів соціальної мережі продають на спеціальних форумах

Нещодавно у відкритому доступі з'явилися дані про півмільярда користувачів Facebook, внаслідок чого з'ясувалося, яким месенджером користується Марк Цукерберг. Тепер витік даних стався із соціальної мережі LinkedIn, яка служить для ділового спілкування, а також пошуку співробітників і вакансій.

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База данных из соцсетей Фото: Сьогодні

Так, в Інтернет потрапила база даних, яка була витягнута з профілів LinkedIn.

Про це повідомляє " СyberNews ".

Дослідники засікли хакера, який продає на одному з форумів дані про людей. Цей хакер підтвердив, що всі дані витягнуті з профілів якраз з мережі LinkedIn. Йдеться про 500 мільйонів акаунтів.

Фахівці зробили спеціальну вибірку з 2 мільйонів профілів і виявилося, що можна побачити імена та прізвища учасників LinkedIn, а також їх адреси електронної пошти, номери телефонів та інші конфіденційні дані.

У свою чергу керівництво соціальної мережі LinkedIn каже, що вся ця інформація була взята не тільки у них. Нібито імена і прізвища людей, а також їх номери телефонів можна знайти і в інших джерелах. Тому в компанії запевняють, що дані людей, які продают в Інтернеті, є сукупністю інформації з різних джерел.

LinkedIn – це масштабна соціальна мережа для ділового спілкування, а також для пошуку співробітників і відкритих вакансій. Мережа побудована так, що серед ваших потенційних друзів швидше за все будуть колеги з різних місць роботи, а не ваші знайомі з особистого життя. В цілому, ця соціальна мережа спрямована на пошук роботи.

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