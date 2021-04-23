Apple готує оновлення ПЗ: зміниться меню повідомлень і з'явиться повноцінний месенджер

Компанія Apple вирішила кардинально оновити своє програмне забезпечення

Зараз всі оновлення знаходяться в стадії розробки і очікується, що вони будуть включені в iOS 15 і iPadOS 15. Крім того, їх можуть впровадити в програмне забезпечення для iPhone і iPad.

Про це повідомляє " Bloomberg ".

Джерела близькі до компанії Apple вважають, що інформацію про оновлення програмного забезпечення представлять на Всесвітній конференції розробників, яка розпочнеться 7 червня.

Гаджети Apple Фото: Сьогодні

Для користувачів розробляють нові функції, які допоможуть міняти режими повідомлень. Наприклад, користувач зможе вказати, що він спить, працює або перебуває за кермом, а також інші види повідомлень. Подібне меню відобразиться на оновленому екрані блокування, а також в центрі управління.

Крім того, буде можливість встановлювати автоматичні відповіді на повідомлення, з огляду на їх статус. Зараз в системі є автовідповідач, але він доступний тільки під час водіння машини. Тому додадуть функції повідомлення, як "Не турбувати" і "Сплячий режим".

iMessage повністю допрацюють

Зміни торкнуться також iMessage, з якого хочуть зробити фактично повноцінний месенджер, щоб скласти конкуренцію тому ж WhatsApp. Але інсайдери кажуть, що ці функції поки знаходяться на ранній стадії розробки.

До того ж зміни повинні торкнутися лінійки iPad. Йдеться про новий iPad Pro, який представили 20 квітня. Повідомляється, що значні зміни торкнуться головного екрану гаджета, адже кардинальних перетворень в ньому не було з моменту випуску цього пристрою в 2010 році. Тому користувачам можуть дозволити розміщення мініатюрних додатків, які будуть відображати погоду, біржові котирування або інші дані. Ці додатки можна буде помістити в будь-якому місці на головному екрані.

І, звичайно, зміни торкнуться безпеки. Наприклад, користувачі зможуть дізнаватися, які програми непомітно збирають інформацію про них. Apple постійно стежить за рівнем конфіденційності, але все ж є дуже багато додатків, які за допомогою спецтрекеров збирають і передають дані про користувача.

І на завершення стало відомо, що будуть випущені оновлення програмного забезпечення для Apple Watch і Apple TV.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Apple презентувала нові пристрої 20 квітня.

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