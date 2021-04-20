Всі новинки від Apple: що показали на першій презентації компанії в 2021 році

20 квітня відбулася презентація нової продукції від Apple під якої показали усі оновлені гаджети компанії

20 квітня відбулася довгоочікувана презентація Apple, під час якої були представлені нові гаджети. Хоча ще за тиждень до цієї офіційної події інсайдери говорили про можливу презентацію нових iPad Pro, iMac і маячків для пошуку речей. Отже, що ж Apple представив широкій публіці і скільки будуть коштувати новинки – розповімо в нашому огляді.

презентація Apple Фото: Скріншот з YouTube

На самому початку презентації стало відомо, що тепер iPhone будуть випускати в новому кольорі – фіолетовому. У магазинах новий гаджет в такому кольорі почнуть продавати з 30 квітня.

AirTag

Чим далі просувалася презентація, тим крутіше новинки були представлені. Почали з оновленого трекера AirTag. Це бездротові маячки, які можна покласти, скажімо, в сумку, щоб потім за допомогою смартфона відстежувати місце розташування речі. Причому, завдяки новим технологіям, тепер річ можна відстежити з точністю до декількох сантиметрів. На екрані смартфона буде спеціальна стрілочка, яка приведе до місця призначення.

AirTag Фото: Скріншот з YouTube

Новий AirTag коштуватиме $29, а за 4 штуки потрібно буде віддати $99.

Apple TV

Відтепер Apple TV 4К буде самостійно налаштовувати колірний баланс. Тепер керувати телевізором можна за допомогою білого пульта.

Вартість Apple TV стартує від $179.

Apple TV Фото: Скріншот з YouTube

iMac

Найбільше глядачі, звичайно, чекали презентації нового iMac. Новинка буде працювати на дуже продуктивному процесорі М1, який на 85% потужніше, ніж в попередній моделі.

Передня частина комп'ютера повністю виконана зі скла. Крім того, iMac отримав вузькі рамки екрану з усіх боків і за рахунок цього він має трохи більший екран, ніж в попередній моделі. Тепер дисплеї будуть на 24 дюйми, а не на 21,5.

процесор iMac Фото: Скріншот з YouTube

Камеру в новому iMac зробили на основі нейро-технологій, а тому картинка буде дуже соковитою. Також потужність колонок зросла вдвічі.

iMac Фото: Скріншот з YouTube

Новий iMac має палітру з семи кольорів, серед яких – помаранчевий, червоний, кораловий, синій, зелений, фіолетовий і сріблястий. Клавіатури в новому iMac будуть під колір самого комп'ютера.

Вартість нових iMac стартує від $1299. Початок продажів обіцяють у другій половині травня.

iPad Pro

І в кінці презентації показали новий iPad Pro, який на 50% потужніше нинішньої моделі. Новинка буде працювати на дуже продуктивному чіпі-процесорі М1. Представники Apple запевняють, що iPad Pro буде на голову вище всіх існуючих конкурентів. Тепер в ньому додали надширококутний камеру, а в екрані стало приблизно на 20% більше пікселів.

iPad Pro Фото: Скріншот з YouTube

Обіцяють, що дисплей буде передавати реальний колір без будь-яких спотворень.

iPad Pro Фото: Скріншот з YouTube

Коштуватимуть iPad Pro від $799, а продажу очікують у другій половині травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Apple тестує нову функцію Siri.

Також ми повідомляли про те, що ремонт техніки Apple в Україні зроблять офіційним.

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