Apple готовит обновление ПО: изменится меню уведомлений и появится полноценный мессенджер

Компания Apple решила кардинально обновить свое программное обеспечение

Сейчас все обновления находятся в стадии разработки и ожидается, что они будут включены в iOS 15 и iPadOS 15. Кроме того, их могут внедрить в программное обеспечение для iPhone и iPad.

Об этом сообщает "Bloomberg".

Источники близкие к компании Apple считают, что информацию об обновлении программного обеспечения представят на Всемирной конференции разработчиков, которая начнется 7 июня.

Гаджеты Apple Фото: Сегодня

Для пользователей разрабатывают новые функции, которые помогут менять режимы уведомлений. Например, пользователь сможет указать, что он спит, работает или находится за рулем, а также другие виды уведомлений. Подобное меню отобразится на обновленном экране блокировки, а также в центре управления.

Кроме того, будет возможность устанавливать автоматические ответы на сообщения, учитывая их статус. Сейчас в системе есть автоответчик, но он доступен только во время вождения машины. Потому добавят функции уведомления, как "Не беспокоить" и "Спящий режим".

iMessage полностью доработают

Изменения коснутся также iMessage, из которого хотят сделать фактически полноценный мессенджер, чтобы составить конкуренцию тому же WhatsApp. Но инсайдеры говорят, что эти функции пока находятся в ранней стадии разработки.

К тому же изменения должны коснуться линейки iPad. Речь идет о новом iPad Pro, который представили 20 апреля. Сообщается, что значительные изменения коснутся главного экрана гаджета, ведь кардинальных преобразований в нем не было с момента выпуска этого устройства в 2010 году. Потому пользователям могут разрешить размещение миниатюрных приложений, которые будут отображать погоду, биржевые котировки или другие данные. Эти приложения можно будет поместить в любом месте главного экрана.

И, конечно, изменения коснутся безопасности. К примеру, пользователи смогут узнавать, какие приложения незаметно собирают информацию о них. Apple постоянно следит за уровнем конфиденциальности, но все же есть очень много приложений, которые с помощью спецтрекеров собирают и передают данные о пользователе.

И в завершение стало известно, что будут выпущены обновления программного обеспечения для Apple Watch и Apple TV.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Apple презентовала новые устройства 20 апреля.

Также мы писали о том, как работает новый AirTag от Apple и почему его стоит купить.

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