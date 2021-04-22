10 незвичайних девайсів з AliExpress, які потрібні кожному автомобілісту

Ці товари для автомобілістів допоможуть значно спростити життя за кермом

З кожним роком кількість розумних пристроїв для автомобілів тільки зростає, що значно спрощує життя водіям. Про те, які десять гаджетів потрібні для вашого авто – розповімо в матеріалі.

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Автотовари з AliExpress Фото: Сьогодні

Вогнегасник-куля

Ця новинка з Китаю допоможе водієві запобігти неприємним моментам, пов'язаних із загорянням в авто. Наприклад, таку кулю можна за допомогою спеціального кріплення встановити прямо під капотом автомобіля. Як тільки в підкапотному просторі відбувається спалах, куля під впливом полум'я розривається і під напором в різні боки викидається порошок, який є в звичайних вогнегасниках. Пристрій корисний тим, що фактично водієві не потрібно швидко відкривати капот, якщо під ним сталося загоряння. Зазвичай ця дія може призвести до опіків рук. Тепер же куля-вогнегасник все зробить за водія.

Шар-вогнегасник Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 600 гривень

Паркувальний лазерний покажчик

Цей прилад допоможе вам дуже швидко і правильно припаркуватися в гаражі. Сам пристрій кріпиться до стелі в гаражі, а потім ви наводите лазер на своє авто, наприклад, на лобове скло по центру торпедо. Після того, як ви заїжджаєте в гараж, лазер буде вказувати вам місце парковки. Під'їжджаючи до потрібного місця, водій просто дивиться, коли лазер буде спрямований на торпедо, як ви і виставляли його спочатку.

лазерний паркувальник Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 300 гривень

Розгалужувач прикурювача

Сьогодні в автомобілі є дуже багато пристроїв, які працюють від прикурювача. Тому щоб підключити всі необхідні пристрої підійде розгалужувач прикурювача на 3 гнізда, а також з двома виходами USB. Причому, є кнопки, які дозволяють вимикати і включати кожен вихід прикурювача окремо.

прикуриватель Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 300 гривень

Накидка з вентилятором на сидіння

Цей пристрій допоможе себе комфортно почувати тим, у кого в машині немає кондиціонера. Але навіть, якщо в авто є кондиціонер, він споживає більше палива, а тому накидка зможе заощадити ваші гроші, вимкнувши кондиціонер. Внизу пристрою встановлено спеціальний вентилятор, який подає повітря через отвори накидки таким чином, що на спину і ноги водія подається охолоджене повітря. Таким чином навіть в спекотну погоду шофер буде їхати з комфортом.

Накидка з вентилятором на сидіння авто Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 1 тисяч гривень

Знак аварійної зупинки

Під час поломки або ДТП в темну пору доби завжди потрібно виставляти знак аварійної зупинки за кілька десятків метрів від автомобіля. Але звичайні аварійні знаки не завжди добре видно. У цьому знаку встановлено світлодіоди, які позначать ваше авто навіть з далекої відстані. Причому, світло може подаватися, як червоне, по краях знака, так і біле, в середині пристрою.

Знак аварійної зупинки Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 400 гривень

Товщиномір

Цей невеликий пристрій допоможе зрозуміти, перефарбовували авто до вас чи ні. Підійде для тих, хто вибирає собі автомобіль на вторинному ринку. Хоча, бувають випадки, коли і в салоні нові автомобілі продаються вже підфарбованими. Наприклад, при транспортуванні було вдарено крило або багажник, але на фірмовому сервісі все красиво зробили і авто продається, як нове. Притуливши прилад до певної частини машини, можна побачити, яка товщина фарби нанесена.

товщиномір Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 400 гривень.

Бездротовий пристрій гучного зв'язку

Цей гаджет має відразу 4 функції: телефонні дзвінки в режимі гучного зв'язку, відтворення музики з флешок, а також зі смартфона, FM-трансмітер, що дозволяє слухати радіо, а також підтримка голосової навігації.

Пристрій для гучного зв'язку Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 500 гривень

Алкотестер

Серед відповідальних водіїв не прийнято вживати спиртне напередодні поїздки. Але в житті, як то кажуть, всяке буває. Тому цей алкотестер точно покаже, чи можна сідати за кермо після застілля напередодні. Просто потрібно подихати в трубку і на екрані висвітиться рівень спиртного в крові.

алкотестер Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 150 гривень

Підсвічування салону

За допомогою цього пристрою простір в автомобілі завжди буде підсвічено в темний час доби. Світлодіоди кріпляться за допомогою спеціального клею на внутрішню обшивку салону. Яскравість світла можна виставляти за допомогою спеціального пульта. Також можна вибирати різні кольори підсвічування. Працює все від прикурювача.

Підсвічування для салону авто Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 400 гривень

Автомобільна камера

Ця камера допоможе вам дуже чітко припаркуватися в будь-якому місці, здаючи заднім ходом. До того ж пристрій має також функцію відеореєстратора, а відео записується в режимі Full HD. Також в пристрої є цифровий зум, а також мікрофон. Режим нічного бачення допоможе записувати відео навіть в самий темний час доби.

Камера для автомобіля Фото: aliexpress.com

Вартість – близько 800 гривень

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Китаї представили електромобіль-кабріолет за 4,5 тис. доларів.

Також ми повідомляли, що в Дубаї з'явиться таксі без водія, а перші тести пройдуть в 2023 році.

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