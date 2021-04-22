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10 необычных девайсов с AliExpress, которые нужны каждому автомобилисту

Сегодня, 18:12

Эти товары для автомобилистов помогут значительно упростить жизнь за рулем

С каждым годом количество умных устройств для автомобилей только растет, что значительно упрощает жизнь водителям. О том, какие десять гаджетов нужны для вашего авто – расскажем в материале.

Автотовары с AliExpress
Автотовары с AliExpress
Фото: Сегодня

Огнетушитель-шар

Эта новинка из Китая поможет водителю предотвратить неприятные моменты, связанные с возгоранием в авто. К примеру, такой шар можно с помощью специального крепления установить прямо под капотом автомобиля. Как только в подкапотном пространстве происходит возгорание, шар под воздействием пламени разрывается и под напором в разные стороны выбрасывается порошок, который есть в обычных огнетушителях. Устройство хорошо тем, что фактически водителю не нужно быстро открывать капот, если под ним произошло возгорание. Обычно это действие может привести к ожогам рук. Теперь же шар-огнетушитель все сделает за водителя.

Шар-огнетушитель
Шар-огнетушитель
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 600 гривен

Парковочный лазерный указатель

Этот прибор поможет вам очень быстро и правильно припарковаться в гараже. Само устройство крепится к потолку в гараже, а затем вы наводите лазер на свое авто, к примеру, на лобовое стекло по центру торпедо. После того, как вы заезжаете в гараж, лазер будет указывать вам место парковки. Подъезжая к нужному месту, водитель просто смотрит, когда лазер будет направлен на торпедо, как вы и выставляли его изначально.

Лазерный парковщик
Лазерный парковщик
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 300 гривен

Разветвитель прикуривателя

Сегодня в автомобиле есть очень много устройств, которые работают от прикуривателя. Потому чтобы подключить все нужные устройства подойдет разветвитель прикуривателя на 3 гнезда, а также с двумя выходами USB. Причем, есть кнопки, которые позволяют выключать и включать каждый выход прикуривателя по отдельности.

Прикуриватель
Прикуриватель
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 300 гривен

Накидка с вентилятором на сидение

Это устройство поможет себя комфортно чувствовать тем, у кого в машине нет кондиционера. Но даже, если в авто есть кондиционер, он потребляет больше топлива, а потому накидка сможет сэкономить ваши деньги, выключив кондиционер. Внизу устройства установлен специальный вентилятор, который подает воздух через отверстия накидки таким образом, что на спину и ноги водителя подается охлажденный воздух. Таким образом даже в жаркую погоду шофер будет ехать с комфортом.

Накидка с вентилятором на сидение авто
Накидка с вентилятором на сидение авто
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 1 тысяч гривен

Знак аварийной остановки

Во время поломки или ДТП в темное время суток всегда нужно выставлять знак аварийной остановки за несколько десятков метров от автомобиля. Но обычные аварийные знаки не всегда хорошо видны. В этом знаке установлены светодиоды, которые обозначат ваше авто даже с дальнего расстояния. Причем, свет может подаваться, как красный, по краям знака, так и белый, в середине устройства.

Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 400 гривен

Толщиномер

Это небольшое устройство поможет понять, перекрашивалось ли авто до вас. Подойдет для тех, кто выбирает себе автомобиль на вторичном рынке. Хотя, бывают случаи, когда и в салоне новые автомобили продаются уже подкрашенными. Например, при транспортировке было ударено крыло или багажник, но на фирменном сервисе все красиво сделали и авто продается, как новое. Прислонив прибор к определенной части машины, можно увидеть, какая толщина краски нанесена.

Толщиномер
Толщиномер
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 400 гривен.

Беспроводное устройство громкой связи

Этот гаджет имеет сразу 4 функции: телефонные звонки в режиме громкой связи, воспроизведение музыки с флешек, а также со смартфона, FM-трансмиттер, позволяющий слушать радио, а также поддержка голосовой навигации.

Устройство для громкой связи
Устройство для громкой связи
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 500 гривен

Алкотестер

Среди ответственных водителей не принято употреблять спиртное накануне поездки. Но в жизни, как говорится, всякое бывает. Потому этот алкотестер точно покажет, можно ли садиться за руль после застолья накануне. Просто нужно подышать в трубку и на экране высветится уровень спиртного в крови.

Алкотестер
Алкотестер
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 150 гривен

Подсветка салона

С помощью этого устройства ножное пространство в автомобиле всегда будет подсвечено в темное время суток. Светодиоды крепятся с помощью специального клея на внутреннюю обшивку салона. Яркость света можно выставлять с помощью специального пульта. Также можно выбирать различные цвета подсветки. Работает все от прикуривателя.

Подсветка для салона авто
Подсветка для салона авто
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 400 гривен

Автомобильная камера

Эта камера поможет вам очень четко припарковаться в любом месте, сдавая задним ходом. К тому же устройство имеет также функцию видеорегистратора, а видео записывается в режиме Full HD. Также в устройстве есть цифровой зум, а также микрофон. Режим ночного видения поможет записывать видео даже в самое темное время суток.

Камера для автомобиля
Камера для автомобиля
Фото: aliexpress.com

Стоимость – около 800 гривен

Напомним, ранее мы писали о том, что в Китае представили электромобиль-кабриолет за 4,5 тыс. долларов.

Также мы сообщали, что в Дубае появится такси без водителя, а первые тесты пройдут в 2023 году.

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