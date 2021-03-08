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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 березня

Сьогодні, 07:27

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня на 8 березня.

  • Цифра дня: 1.
  • Колір дня: лавандовий і фіолетовий.
  • Число удачі: 7.

У головних плюсах дня – витонченість, великодушність. Мінуси дня несуть апатію і сумніви.

В основі дня – виваженість і ґрунтовність.

Здоров'я та краса: корисний догляд за собою, водні процедури. Уразливі голова і серце.

8 Березня – це не єдине свято в цьому місяці. Рекомендуємо подивитися наш весняний календар подарунків, щоб дізнатися, які ще свята скоро будуть.

До слова, відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом з молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?

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