Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 марта
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня на 8 марта.
- Цифра дня: 16.
- Цвет дня: лавандовый и фиолетовый.
- Число удачи: 7
В главных плюсах дня – утонченность, великодушие. Минусы дня несут апатию и сомнения.
В основе дня – взвешенность и основательность.
Здоровье и красота: полезен уход за собой, водные процедуры. Уязвимы голова и сердце.
8 Марта – это не единственный праздник в этом месяце. Рекомендуем посмотреть наш весенний календарь подарков, чтобы узнать, какие еще праздники скоро будут.
К слову, видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?
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