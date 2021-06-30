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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 30 червня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
30 червня, 07:30
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 30 червня.

  • Цифра дня – 14
  • Колір дня – блакитний
  • Число удачі – 5

У головних плюсах дня знання, читання і спокій. При цьому мінуси дня несуть апатію і нудьгу. В основі дня самовдосконалення і розвиток.

У питаннях краси і фітнесу вітаються розслаблюючі процедури і масаж. У випадку охорони здоров'я зменшіть прийом алкоголю, бережіть серце і судини.

Завершуючи прогноз темою бізнесу, інвестиції в самоосвіту і навчання окупляться сповна.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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