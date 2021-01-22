Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 22 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 22 січня.

Цифра дня – 10

– 10 Колір дня – червоний, малиновий.

– червоний, малиновий. Число удачі – 1

В основі дня – закладка фундаменту на майбутнє. Серед основних плюсів дня – амбітність і цілеспрямованість. При цьому мінуси дня несуть марнославство і категоричність.

Все розпочате в цей день важливо довести до логічного завершення.

Краса і здоров'я: корисний масаж, танці та догляд за тілом. Але вразлива ендокринна та сечостатева система.

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