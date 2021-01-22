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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 января

Сегодня, 07:30

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 22 января.

  • Цифра дня – 10
  • Цвет дня – алый, малиновый.
  • Число удачи – 1

В основе дня – закладка фундамента на будущее. Среди основных плюсов дня – амбициозность и целеустремленность. При этом минусы дня несут тщеславие и категоричность.

Все начатое в этот день важно довести до логического завершения.

Красота и здоровье: полезен массаж, танцы и уход за телом. Но уязвима эндокринная и мочеполовая система.

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Источник: Сегодня
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