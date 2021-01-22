Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 января
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 22 января.
- Цифра дня – 10
- Цвет дня – алый, малиновый.
- Число удачи – 1
В основе дня – закладка фундамента на будущее. Среди основных плюсов дня – амбициозность и целеустремленность. При этом минусы дня несут тщеславие и категоричность.
Все начатое в этот день важно довести до логического завершения.
Красота и здоровье: полезен массаж, танцы и уход за телом. Но уязвима эндокринная и мочеполовая система.
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