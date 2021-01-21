Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 січня

Сьогодні, 07:27

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 21 січня.

  • Цифра дня – 9
  • Колір дня – білий
  • Число удачі – 9

В основі дня лежить самостійність і стійкість. Серед основних плюсів дня – логіка і впевненість. При цьому мінуси дня несуть критику і жорсткі судження. Хороший день для зміцнення фінансової безпеки.

Краса і здоров'я: корисні медитативні практики і усамітнення. А ось печінка і нирки уразливі.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Перехід до нової ери і глобальні зміни у всьому світі: нумеролог дала прогноз на 2021 рік Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога
нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона

Популярні статті

Вчора, 15:03Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Вчора, 14:24Смачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

Вчора, 12:06Зірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Що корисно для нашої печінки, а що заважає її роботі – радить дієтолог

19 січняEvents

Водохреще-2021: найсильніші молитви

19 січняФаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

19 січняФаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

19 січняПсихо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

19 січняEvents

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

18 січняEvents

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

18 січняEvents

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

18 січняEvents

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

18 січняЗірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

18 січняФаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

18 січняЗірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

Новини партнерів

Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Українська співачка в еротичному боді засвітила груди
Українська співачка в еротичному боді засвітила груди
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти