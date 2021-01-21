Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 січня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 21 січня.
- Цифра дня – 9
- Колір дня – білий
- Число удачі – 9
В основі дня лежить самостійність і стійкість. Серед основних плюсів дня – логіка і впевненість. При цьому мінуси дня несуть критику і жорсткі судження. Хороший день для зміцнення фінансової безпеки.
Краса і здоров'я: корисні медитативні практики і усамітнення. А ось печінка і нирки уразливі.
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