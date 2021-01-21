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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 января

Сегодня, 07:27

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 21 января.

  • Цифра дня – 9
  • Цвет дня – белый
  • Число удачи – 9

В основе дня лежит самостоятельность и устойчивость. Среди основных плюсов дня – логика и уверенность. При этом минусы дня несут критику и жесткие суждения. Хороший день для укрепления финансовой безопасности.

Красота и здоровье: полезны медитативные практики и уединение. А вот печень и почки уязвимы.

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Источник: Сегодня
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