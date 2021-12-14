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Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 14 грудня

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 14 грудня.

  • Цифра дня – 13
  • Колір дня – зелений
  • Число удачі – 4

У головних плюсах дня – сміливість та гнучкість. При цьому мінуси дня несуть схильність до авантюр та обманні ситуації. В основі дня – концентрація уваги на цілі. У питаннях краси та фітнесу бажана фізична активність.

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Щодо здоров'я – бережіть м'язи та суглоби. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, покупки авто та абонементи до спортзалу сприятливі.

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Марина Григоренко
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