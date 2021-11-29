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Магнітні бурі у грудні 2021 року: прогноз на місяць

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 листопада, 12:42
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На Новий рік 2022 очікується повний штиль у магнітосфері Землі, а от на католицьке Різдво буде неспокійно.
Коли очікуються магнітні бурі у грудні
Коли очікуються магнітні бурі у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

У грудні продовжиться тенденція листопада, коли сильних магнітних бур не передбачається , але слабкі геомагнітні коливання будуть частими і тривалими.

Яким буде початок зими, коли нас потривожать магнітні бурі, якою буде геомагнітна обстановка на головні свята грудня: День Збройних сил України, День святого Миколая, католицьке Різдво, Новий рік 2022 та в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на грудень у нашій статті.

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Геомагнітний стан у грудні-2021

Протягом усього грудня спостерігатимуться численні і затяжні геомагнітні сплески. Тішить лише те, що вони матимуть невелику силу. Але майте на увазі, що Сонце непостійне , і прогноз його активності може змінюватися.

Вже з початку місяця буде неспокійно: у період з 3 по 6 грудня очікуються затяжні геомагнітні коливання, які триватимуть 4 дні поспіль.

Потім 12 грудня буде більш серйозний прояв сонячної активності, який наступного дня, 13 грудня , переросте у слабку бурю і завершиться 14-го числа .

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Далі трохи штормитиме ще три дні поспіль – з 17 по 19 грудня .

І на завершення 2021 року Сонце востаннє потурбує Землю геомагнітними коливаннями на католицьке Різдво протягом двох днів – 24 та 25 грудня .

Метеозалежним людям корисно заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб підготуватися і певною мірою убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур на грудень 2021 року

  • Незначні магнітні коливання у грудні очікуються: 3, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 19, 24, 25 числа.
  • Більш серйозні магнітні бурі можливі 13 та 14 грудня.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

Раніше ми публікували місячний календар на грудень 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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