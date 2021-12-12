Гороскоп на тиждень 13-19 грудня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 13-19 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Настрій наступного тижня рухається від відчуття метушні та заклопотаності убік позитиву та впевненості в собі . Увага людей фокусується не на дрібницях, а на глобальніших речах, доброзичливих відносинах, активній діяльності.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Понеділок у Овнів буде зовсім не таким, як ви собі намітили, зате він зможе порадувати вас у багатьох сферах життя, у тому числі й фінансовій . А ось ближче до вихідних можливі втрати. Не потрібно так довірливо ставитись до оточуючих. Їхні обіцянки не завжди виконуються так, як вам заманеться. На вихідні постарайтеся нікого не образити.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Тиждень Тельців стартує з того, що ви зможете блиснути своєю значимістю та цілеспрямованістю. Завдяки цьому ви досягнете багатьох цілей. Але ось у п'ятницю ваша привабливість в очах оточення плавно померкне, а на її місце прийде нерозуміння. До цього факту краще віднестись філософськи, а вихідні повністю присвятити собі.

Реклама

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнятам не звикати до шорсткості та поворотів долі. Якщо в середу ви пред'явите занадто багато скарг і претензій до оточення, це мало кому сподобається. Але вже до кінця тижня до вас повернеться бадьорість духу і позитивний настрій, допомагаючи впоратися з проблемами, що накопичилися. Ваші плани на суботу та неділю збудуться.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

У Раків буде нудна семиденка, коли вам складно досягти порозуміння з оточенням. Хоча багато в чому винні ви самі. У вівторок, перш ніж щось робити чи говорити, аналізуйте свої мотиви і не забувайте думати про наслідки. Але ви не залишитеся наодинці з проблемами – дякуйте друзям за своєчасну допомогу та підтримку.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У Левів настає активний та загалом сприятливий тиждень . І все це, попри якісь обмеження, умовності та заборони. Люди довіряють вашим словам і прислухаються до вашої думки, завдяки чому ви можете маніпулювати їх настроєм і досягати своїх цілей. У понеділок вам пощастить у роботі, а у п'ятницю удача посміхнеться в особистому житті.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо з самого початку семиденки Діви не будуть піддаватися млявості та апатії, то на них чекає творче натхнення , активна робота та успіх. У четвер ви здатні зачаровувати та привертати увагу оточуючих. Вам вирішувати, чи використовуватимете це для досягнення своїх цілей. Вихідні сприяють накопиченню нового досвіду та знань.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Терези поринуть у великий обсяг роботи, але за всієї завантаженості ваша праця буде недаремною і принесе задоволення та прибуток . Щоб уникнути прорахунків та неприємностей у п'ятницю, будьте обережні та уважні навіть до дрібниць і не йдіть на авантюрні пропозиції. Найкраще тримати свою думку при собі.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Майже весь тиждень у Скорпіонів буде трохи збуджений і напружений, а все через складності у особистих стосунках , причому це буде взаємно. Як у понеділок поведете себе ви – так, практично дзеркально, вчинять по відношенню до вас. Тримайте під контролем свою дратівливість – і тоді ви незабаром відчуєте, що все налагоджується.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Стрільцям слід уважніше поставитися до подій, що відбуваються. У середу зверніть увагу на знаки, які вам посилає доля – це провісники приємних змін у роботі та особистому житті . Ваші нові знайомі можуть перевернути ваше колишнє уявлення про речі та про світ загалом. На вихідних побережіть здоров'я.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Непогана смуга починається у Козорогів. У четвер ви виявите, що потрапили в центр уваги оточуючих, не докладаючи жодних зусиль. Це може допомогти вам у вирішенні особистих питань. Де б ви не перебували, ви постійно відчуватимете взаємодію з людьми і можете розраховувати на їхню підтримку. У вихідні вам доведеться виконати обіцянку.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Водолії, будьте готові до того, що наступного тижня вам доведеться серйозно попрацювати , але не так фізично, як психологічно. У вівторок трудовий колектив або партнери чекатимуть від вас рішучих дій – не проґавте момент. Намагайтеся витримати сутичку з опонентами і при цьому не зіпсувати стосунки з близькими людьми.

Гороскоп на тиждень 13-19 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

На початку наступного тижня у Риб можливі якісь неприємності в роботі, пов'язані з нестикуванням за часом або з його відсутністю. Просто частіше дивіться на годинник, щоб не пропустити нічого важливого. У четвер намагайтеся точніше оцінювати свої можливості. Зате на вихідні до вас повернеться колишня впевненість у собі, і у вас все налагодиться.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.