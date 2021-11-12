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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 листопада

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Щасливе число 12 листопада 2021
Щасливе число 12 листопада 2021

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 12 листопада.

  • Цифра дня – 10
  • Колір дня – червоний
  • Число успіху – 1

У головних плюсах дня – сміливість та цілеспрямованість. При цьому мінуси дня несуть порожнє суперництво та марнославство. В основі дня – проникливість та досягнення цілей. У питаннях краси та фітнесу – догляд за тілом, спа процедури та масаж.

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Щодо здоров'я – щитовидна залоза та голосові зв'язки. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, постарайтеся вирішувати питання в міру їхнього надходження, не відкладаючи на потім. А серйозні починання краще відкласти до наступного тижня.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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