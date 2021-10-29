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Місячний календар на тиждень 1-7 листопада 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 жовтня, 12:38
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За місячним календарем найскладнішими, найпідступнішими, найметушливішими днями тижня будуть понеділок та неділя.
Який сьогодні місячний день
Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на початок листопада 2021 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 1-7 листопада 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 1-7 листопада 2021 року

  • 1 листопада, понеділок – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

  • 2 листопада, вівторок – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.

  • 3 листопада, середа – 28-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищаючий день, коли людина перебуває в гармонії із собою та навколишнім світом.

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  • 4 листопада, четвер – 29-й, 1-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – молодик о 23:15. День всепрощення та планування нових справ.

  • 5 листопада, п'ятниця – 2-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.

  • 6 листопада, субота – 3-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.

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  • 7 листопада, неділя – 4-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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