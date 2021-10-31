Гороскоп на тиждень 1-7 листопада: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 1-7 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня принесе мир і прихильність людей один до одного. Імовірність конфліктів наближається до нуля.

Друга половина семиденки також пройде без особливих ексцесів. Люди тягнуться до порядку, стабільності та нових знань.

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Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Овнам наступного тижня потрібно підготуватися до загального визнання та компліментів з боку оточення на роботі і вдома. Ви привабливі та заповзятливі, натхненні та романтичні. Так що в особистому житті також все гаразд – чого ще бажати? Хіба що більше фінансової незалежності.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

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Якщо Тельці наступного тижня зможуть однаково поєднувати активне життя та можливість відпочинку, то ви опинитеся на висоті. У середу у ваш бік будуть звернені погляди оточуючих, ви привабливі та сповнені оптимізму, у вас є гідна мета, до якої ви неухильно наближаєтесь.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнята на майбутній семиденці виявлять чуйність та участь стосовно оточення. Складно буде не розглянути ті сильні та добрі почуття, які вас переповнюють. Майте на увазі, що хтось захоче скористатися вашим станом з корисливою метою, але це не зашкодить вашим планам.

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Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Раки наступного тижня чомусь будуть налаштовані войовничо. У вівторок ви захочете відстояти свою думку просто через бажання показати свої принципи. Це не найкращий період для такої поведінки. Мало того, що ви самі втомитеся, так ще й в очах оточення ризикуєте втратити авторитет.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

В міру рівний і спокійний тиждень чекає на Левів. І хоча він не принесе нових проблем, але покинуті і не вирішені старі питання заберуть багато часу, особливо в четвер. Постарайтеся не втратити контакт із близькими людьми, особливо – з дітьми. Насолоджуйтесь часом, поки ви для них – авторитет.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

До Дів приходить період емоційної нестабільності. Вас кидає в крайнощі – від тяжкої праці до повного неробства, від кохання до ненависті. Намагайтеся заспокоїтися і тримати всі ці почуття під контролем, ось побачите, невдовзі вам це легко вдасться. А ось ваш зрив не дасть радості ні вам, ні близьким.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Терези опиняться в центрі уваги. У п'ятницю у вас з'являться нові цікаві знайомі. Однак постарайтеся не підпадати під чужий вплив, щоб не залежати від думки сторонніх людей. Ви господар свого життя – вам і приймати рішення, нехай навіть хибні.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У Скорпіонів на майбутній семиденці з'явиться відповідальність та зобов'язання. У вівторок не намагайтеся зробити все швидше за один раз – ви і так все встигнете вчасно, зате зможете заощадити сили та здоров'я. Краще відкладіть на кілька днів те, що терпить, а самі поступово втягуйтесь у роботу.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Стрільцям доведеться спробувати себе у новій ролі. А ось у якій – залежить від вашого рішення. Не хвилюйтеся, у вас заговорить артистизм та творча особистість. Так що вам не буде дуже складно перевтілитися. У п'ятницю у вас з'явиться підходяща можливість – скористайтеся нею.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козороги можуть наступного тижня дозволити собі розслабитися і поговорити на теми, які не пов'язані з роботою. Вам не страшна критика з боку. У вівторок якась дрібниця може відчутно зіпсувати вам життя, якщо ви сприйматимете її так серйозно. Тож побережіть нерви як свої, так і близьких людей.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліях прокинеться товариськість і благосний настрій наступного тижня. Розмови до душі у трудовому колективі та в сімейному колі порадують вас і додадуть почуття оптимізму. До вашої думки дослухаються – і це підвищить ваш статус. А вихідні пройдуть чудово – ви добре відпочинете.

Гороскоп на тиждень 1-7 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Хороший у всіх сенсах тиждень чекає на представників знака Риби. У середу хтось може позаздрити вашим успіхам або оточуючим здасться, що ви нізащо отримали нагороду. Але ваша якісна праця буде гідно оплачена – і це справедливо. В особистому житті очікується приємний клопіт.

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