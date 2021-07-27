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Українців освіжать дощі, але розслаблятися не варто – спека не відступає

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
27 липня, 19:30
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Середньою температурою по Україні є +30 градусів вдень і не менше +15 градусів вночі і то, тільки в Чернівцях
Прогноз погоди в Києві 28 липня
Прогноз погоди в Києві 28 липня / Фото: Unsplash

Спекотна погода продовжує панувати в Україні на свої законні права і з температурою до +34 на сході. Найтепліше в середу буде в Херсоні, де вдень температура не опуститися нижче +32 градусів, та ще й без дощу, повідомляє Укргідромітцентр.

А ось кому можна порадіти, так це західним, центральним і північним регіонах – їм обіцяють дощ. З ним, як відомо, спеку переносити куди легше.

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Середньою температурою по Україні є +30 градусів вдень і не менше +15 градусів вночі і то, тільки в Чернівцях, в інших регіонах близько +18.

Але, якщо ви раптом вирішили відправиться на море, наприклад, в Одесу або Херсон, то хвилюватись про відсутність тепла точно не варто – вночі не менше +19, а вдень і +34 градуси – не межа.

Якщо ж +30 градусів і вище для вас – спека неймовірна – лікарі дають кілька порад, як легше переносити таку температуру:

  • одягайтеся так, щоб якомога більша частина тіла була закрита;
  • одяг повинен бути вільного крою і з легких тканин;
  • будь-які активності, наприклад заняття спортом або прогулянки, краще влаштовувати вранці;
  • пити потрібно стільки, скільки вимагає організм;
  • віддавати перевагу легкій їжі і пісних страв.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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