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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Украинцев освежат дожди, но расслабляться не стоит – жара не отступает

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
27 июля, 19:30
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Средней температурой по Украине являются +30 градусов днем и не меньше +15 градусов ночью и то, только в Черновцах
Прогноз погоды в Киеве 28 июля
Прогноз погоды в Киеве 28 июля / Фото: Unsplash

Жаркая погода продолжает господствовать в Украине на своих законных правах и с температурой до +34 на востоке. Теплее всего в среду будет в Херсоне, где днем температура не опуститься ниже +32 градусов, да еще и без дождя, сообщает Укргидромитцентр.

А вот кому можно порадоваться, так это западным, центральным и северным регионам – им обещают дождь. С ним, как известно, жару переносить куда легче.

Прогноз погоды в Киеве 28 июля
Прогноз погоды в Киеве 28 июля / Фото: meteo.gov.ua

Средней температурой по Украине являются +30 градусов днем и не меньше +15 градусов ночью и то, только в Черновцах, в других регионах около +18.

Но, если вы вдруг решили отправится на море, к примеру, в Одессу или Херсон, то переживать об отсутствии тепла точно не стоит – ночью не меньше +19, а днем и +34 градуса – не предел.

В тренде

Если же +30 градусов и выше для вас – жара неимоверная – доктора дают несколько советов, как легче переносить такую температуру:

  • одевайтесь так, чтобы как можно большая часть тела была закрыта;
  • одежда должна быть свободного покроя и из легких тканей;
  • любые активности, например занятия спортом или прогулки, лучше устраивать утром;
  • пить нужно столько, сколько требует организм;
  • отдавать предпочтение легкой пище и постным блюдам.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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