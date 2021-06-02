Курорти Чорного моря готуються до сезону. Де дешевше відпочити, в Одесі чи Затоці?

Можна відпочити ще й на Будацькій косі – віддалений район затоки, який набирає популярності

Скільки коштує морський відпочинок в Одесі і Затоці Фото: Pexels

Від 150 гривень за ліжко до 49 тисяч гривень за апартаменти або віллу на добу. Курорти Чорного моря готуються до сезону. Скільки коштує і де дешевше відпочити в цьому році в найпопулярніших курортах чорноморського узбережжя – Одесі та Затоці – далі в матеріалі.

Скільки коштує літній відпочинок в Одесі

З Києва до Одеси майже 500 кілометрів або 6 годин дороги. З Харкова або Львова автомобілем буде довше і дорожче. Дешевше автобусом, поїздом і навіть в деяких випадках літаком.

Ліжко в хостелі обійдеться від 160 грн, квартира – від 450 грн, а номер в готелі від – 500 грн.

Житла в Одесі досить. Чим далі від моря або центра міста – тим дешевше.

Фото: Сьогодні

Квартири в новобудовах поки по 700 гривень, а коли почнеться сезон – нерухомість подорожчає. Вже з другої половини червня там буде невелика різниця – 800 – 1000 грн.

Скільки коштує літній відпочинок в Затоці

Більше півгодини їзди від Одеси і ви на відкритому морі в Затоці. Але на відміну від Одеси там порожньо – все ще готуються до сезону.

Власниця кафе Неля Тербарсегян каже, що ціни в цьому році піднімати не будуть – хороша вечеря обійдеться в 150 грн.

Скільки коштує відпочинок в Затоці

Жити в Затоці можна і в шикарних готелях, а можна знайти і пристойне бюджетне житло – традиційно це приватний сектор і два типи номерів – з кондиціонером, інтернетом, душем і туалетом, і зі зручностями на вулиці.

Економ обійдеться по 150 грн з людини, а люкси – по 250 гривень.

Скільки коштує відпочинок на морі на Будацькій косі

Будацька коса – віддалений район затоки, який набирає популярність. Тут бази відпочинку розташовані на першій лінії, а людей в рази менше, ніж в центрі. І море – чистіше.

У море можна бігти прямо з порога будиночка, але вийде трохи дорожче, ніж в приватному секторі.

Ціновий діапазон в червні від 220 до 320 грн за людину. Липень – серпень – високий сезон і обійдеться від 300 до 400 грн з людини.

Зазвичай в Одесу і Затоку масово їхали туристи з Молдови та Білорусі. В цьому році, як і в минулому, на них не дуже сподіваються. Через коронавирус і закритий кордон в Білорусі навряд чи хтось прорветься на Чорне море. Тому цього літа розраховують виключно на українців.

Тим часом в Карпатах очікують туристичний бум влітку-2021: як зміняться ціни на послуги.

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