Психологічні стадії під час війни і як їх пережити поради

Ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Ірина Хоменко у своїх соціальних мережах розповіла, через які психологічні атаки Росії проходить кожен українець, і дала конкретні поради, як спробувати повернути собі спокій та відновити життєві сили

Психологічні стадії під час війни та як їх пережити / Фото: Maks Levin, Колаж: Сьогодні

Ірина розповіла, що війна має свою "психологію". Однією з карт, яку розігрує агресор Путін – інформаційно-психологічні атаки. Українці вже пережили всі стадії діяльності психіки і зараз проходять етап виснаження.

Попередній стан – це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога та невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми максимально об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність. Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані, тому він увімкнув функцію захисту.

Нині ми відчуваємо тотальну виснаженість. Це може бути у вигляді депресії, що розвивається на фоні постійної тривоги.

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Хочу, щоб ви зрозуміли, ворог знає усі ці прийоми. Він на це розраховує. Щоб у стані виснаження зламати нас повністю. Залякати, обдурити, знешкодити. Наш мозок знову включиться в режим "готовності". Але зараз йому треба допомогти подолати виснаження, – коментує ведуча.

Як із цим впоратися:

спати у будь-якому разі, навіть якщо для цього потрібно випити заспокійливе;

пити достатньо води – зневоднений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;

робити інформаційні паузи від читання новин;

виключити режим жалості з усього матеріального. Ворог на це розраховує. Тому слід знищувати всі інфраструктури – саме постійний жаль про втрачене ще більше підживлює тривогу та вирубає наш мозок;

включитись у план "що я зроблю після війни". Це допоможе мозку працювати на ваше порятунок, а не на тихе самознищення;

рятуватися гумором – це надійний щит для мозку, щоб трохи зменшити кортизол;

обійматися;

казати близьким: "Я тебе люблю". Такі слова допомагають підтримувати сили;

не вірити та не розповсюджувати неперевірену інформацію – нас ніхто ніколи не здасть! І ми не здаємось!

Все буде Україна!

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт.

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