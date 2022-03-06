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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Психологічні стадії під час війни і як їх пережити поради

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 березня, 17:26
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Ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Ірина Хоменко у своїх соціальних мережах розповіла, через які психологічні атаки Росії проходить кожен українець, і дала конкретні поради, як спробувати повернути собі спокій та відновити життєві сили
Психологічні стадії під час війни та як їх пережити
Психологічні стадії під час війни та як їх пережити / Фото: Maks Levin, Колаж: Сьогодні

Ірина розповіла, що війна має свою "психологію". Однією з карт, яку розігрує агресор Путін – інформаційно-психологічні атаки. Українці вже пережили всі стадії діяльності психіки і зараз проходять етап виснаження.

Попередній стан – це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога та невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми максимально об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність. Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані, тому він увімкнув функцію захисту.

Нині ми відчуваємо тотальну виснаженість. Це може бути у вигляді депресії, що розвивається на фоні постійної тривоги.

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Хочу, щоб ви зрозуміли, ворог знає усі ці прийоми. Він на це розраховує. Щоб у стані виснаження зламати нас повністю. Залякати, обдурити, знешкодити. Наш мозок знову включиться в режим "готовності". Але зараз йому треба допомогти подолати виснаження, – коментує ведуча.

Як із цим впоратися:

  • спати у будь-якому разі, навіть якщо для цього потрібно випити заспокійливе;
  • пити достатньо води – зневоднений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
  • робити інформаційні паузи від читання новин;
  • виключити режим жалості з усього матеріального. Ворог на це розраховує. Тому слід знищувати всі інфраструктури – саме постійний жаль про втрачене ще більше підживлює тривогу та вирубає наш мозок;
  • включитись у план "що я зроблю після війни". Це допоможе мозку працювати на ваше порятунок, а не на тихе самознищення;
  • рятуватися гумором – це надійний щит для мозку, щоб трохи зменшити кортизол;
  • обійматися;
  • казати близьким: "Я тебе люблю". Такі слова допомагають підтримувати сили;
  • не вірити та не розповсюджувати неперевірену інформацію – нас ніхто ніколи не здасть! І ми не здаємось!

Все буде Україна!

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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