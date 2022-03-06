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Психологические стадии во время войны и как их пережить – советы

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 марта, 17:26
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Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Ирина Хоменко в своих социальных сетях рассказала, через какие психологические атаки России проходит каждый украинец, и дала конкретные советы, как попытаться вернуть себе покой и восстановить жизненные силы
Психологические стадии во время войны и как их пережить
Психологические стадии во время войны и как их пережить / Фото: Maks Levin, Коллаж: Сегодня

Ирина рассказала, что у войны есть своя "психология". Одной из карт, которую разыгрывает агрессор Путин – информационно-психологические атаки. Украинцы уже пережили все стадии деятельности психики и сейчас проходят этап "истощения".

Предыдущее состояние – это была эйфория, которая подкреплялась дикой злобой к врагу и неисчерпаемой гордостью за наши победы. Во время эйфории мы по максимуму объединились, сплотились, зарядились боевым духом. Мы могли бодрствовать, не есть и функционировать на всю боевую готовность. Но для мозга энергетически тяжело работать в таком состоянии, поэтому он включил функцию защиты.

Сейчас мы чувствуем тотальную изможденность. Это может проявляться в виде депрессии, которая развивается на фоне постоянной тревоги.

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Хочу, чтобы вы поняли, враг знает все эти приемы. Он на это рассчитывает. Чтобы в состоянии истощения сломать нас полностью. Запугать, обмануть, обезвредить. Наш мозг затем снова включится в режим "готовности". Но сейчас ему нужно помочь преодолеть истощение, – комментирует ведущая.

Как с этим справиться:

  • спать в любом случае, даже если для этого нужно выпить успокоительное;
  • пить достаточно воды – обезвоженный организм не может бороться со стрессом. Вода нужнее пищи;
  • делать информационные паузы от чтения новостей;
  • исключить режим жалости по всему материальному. Враг на это и рассчитывает. Поэтому следует уничтожать все инфраструктуры – именно постоянная жалость о потерянном еще больше подпитывает тревогу и вырубает наш мозг;
  • включиться в план "что я сделаю после войны". Это поможет мозгу работать на ваше спасение, а не на тихое самоуничтожение;
  • спасаться юмором – это надежный щит для мозга, чтобы немного снизить кортизол;
  • обниматься;
  • говорить близким: "Я тебя люблю". Такие слова помогают поддерживать силы;
  • не верить и не распространять непроверенную информацию – нас никто никогда не сдаст! И мы не сдаемся!

Все буде Україна!

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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