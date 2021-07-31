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Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Стрілець: ви зможете дозволити собі шикувати

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
31 липня, 16:25
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Докладний астрологічний прогноз на серпень-2021 для знака Стрілець каже, що ваші давні почуття можуть спалахнути з новою силою, тільки дайте їм привід.
Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Хочете дізнатися, наскільки щасливим і стабільним буде серпень для Стрільця ? Пропонуємо вам ознайомитися з докладним астрологічним прогнозом наприкінці літа для представників цього знака. Читайте докладний гороскоп на серпень 2021 для знака Стрілець.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Робота

Робота
Робота / Фото: Unsplash

Серпень для Стрільця – не найкращий час для розголошення своїх планів, тим більше якщо ви надумали змінити місце або сферу своєї роботи. Цінуйте те, що маєте і не задивлятися на журавлів у небі. Якщо ви відчуваєте потребу в допомозі, не бійтеся звернутися до начальства.

Фінанси

Шопінг
Шопінг / Фото: Unsplash

Ви можете не надто економити в кінці літа – коштів із запасом вистачить на основні статті витрат сім'ї і ще трохи залишиться на капризи коханої людини. Хтось назве вас розтринькувачем, але ви можете собі дозволити бути марнотратним. Відірвіться по повній.

Здоров'я

Басейн
Басейн / Фото: Unsplash

Стрільцям варто звернути увагу на стан шкіри. Не зловживайте засмагою і сонячними ваннами і частіше йдіть у тінь або в воду. Також відкоригуйте свій раціон, віддавши перевагу здоровому харчуванню. Буде доречним, якщо ви вирішите дотримуватися Успенського посту.

Любов

Романтика
Романтика / Фото: Unsplash

У серпні 2021 Стрільцям важливо не розчаровувати свою другу половинку. Вам робитимуть приємні сюрпризи – будьте вдячні і обов'язково відповідайте взаємними подарунками. Згадайте свої почуття на зорі ваших стосунків – вони можуть спалахнути з новою силою.

Відпочинок

Подорожі
Подорожі / Фото: Unsplash

Постарайтеся скористатися можливістю куди-небудь виїхати хоча б ненадовго. Така зміна обстановки забезпечить нові враження і піде вам на користь. І до того ж, саме в цій подорожі у вас будуть шанси познайомитися з цікавими і перспективними особистостями.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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