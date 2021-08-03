Дізнайтеся свій любовний гороскоп на серпень: Овнів чекають непередбачувані зміни, а Леви не розлучаться зі своєю половинкою

Любовний гороскоп на серпень / Фото: Колаж: Сьогодні

Який знак зодіаку в кінці літа знайде щастя в особистому житті? Хто з представників зодіакального кола знайде свою половинку? Кого чекає розчарування в коханні? Чия випадкова зустріч виявиться фатальною? Дізнайтеся в любовному гороскопі на серпень 2021 року.

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А якщо ви поки в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Будьте готові до змін в найромантичнішій сфері життя. Те, що раніше вас турбувало і заводило – нині може дратувати. І навпаки, людина, повз яку ви могли спокійно пройти, навіть не глянувши, раптом зацікавить з незвичайною силою, як ніби у вас відкрилися очі .

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Будьте готові до того, що вам доведеться опікати своїх близьких сильніше звичайного. І ваша половинка чекатиме від вас прояву ініціативи , турботи і уваги. Не відштовхуйте кохану людину, навпаки, частіше нагадуйте їй про кохання, і вам тої ж миті дадуть відповідь взаємністю.

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Близнята

Близнюки (22 травня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Розвивати емоційну сферу свого особистого життя складно, але можна. Більше прислухайтеся до потреб партнера і свого власного тіла. В цьому останньому літньому місяці кохання готове спалахнути мало не на голому місці. Але піддавшись почуттям, не втрачайте голову .

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Рак

Рак (22 серпня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Для багатьох Раків серпень-2021 – це місяць серйозних змін у статусі, причому в позитивному ракурсі. Сприятливо реєструвати шлюби і грати весілля , тільки співвідносьте дати своїх урочистостей з церковним календарем, щоб дотримати всі належні ритуали і нікого не образити.

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Приємною гармонією у взаєминах буде наповнений останній місяць літа. За можливості вам слід якомога більше часу проводити наодинці зі своєю половинкою. Хорошим рішенням буде провести спільний відпустку або хоча б одноденну вилазку на природу.

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Діва

Діва (22 серпня – 22 вересня) / Фото: Сьогодні

Для початку розберіться в собі, а вже потім озвучуйте претензії своєму партнерові. Чого ви чекаєте від цієї людини – матеріальних благ, заступництва, інтиму або ж кохання? Виходячи з такого аналізу, дійте далі, але тільки не думайте, що ваші почуття будуть взаємними.

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

В особистому житті ви ризикуєте зануритися в низку нездійсненних обіцянок. Будьте готові до того, що якщо ви не виконаєте бажання коханої людини , то підхопите хвилю критики і недовіри. А кому потрібен зіпсований настрій? Це не кращий розвиток для чуттєвої сфери життя.

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Якщо ви готові до змін в особистому житті і нового витка в стосунках, тоді дерзайте. Ви навіть не відчуєте особливого жалю, тому що життя не стоїть на місці , і все в ньому швидкоплинне. Але якщо вам дорогі колишні стосунки, проявіть максимум уваги до свого партнера.

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

У серпні-2021 Стрільцям важливо не розчаровувати свою другу половинку. Вам будуть робити приємні сюрпризи – будьте вдячні і обов'язково відповідайте взаємними подарунками. Згадайте свої почуття на зорі ваших відносин – вони можуть спалахнути з новою силою.

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Не соромтеся своїх почуттів і не бійтеся домагатися бажаного. У серпні вам пощастить у коханні, варто лише подивитися на себе з іншого ракурсу і повірити у власні сили. А партнер розкриє для себе ті ваші таланти , які досі ховалися від його закоханих очей.

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Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У серпні у Водоліїв буде мрійливий настрій, може навіть з'явитися ностальгія за минулими почуттями , які готові спалахнути з новою силою всупереч будь-якому здоровому глузду. Але хіба кохання колись підпорядковувалося логіці? Вам доведеться лише покірно слідувати за привидами минулого.

Любовний гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Серпень – час переосмислення особистих стосунків . Цілком можливо, що в сімейних сварках і розбірках ви були неправі, і зараз ви це усвідомлюєте. Ще не пізно все виправити, попросити вибачення і реанімувати старі почуття. А ось на одиноких Риб чекають приємні зміни.

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