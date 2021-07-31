Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Козоріг: не сумнівайтеся в собі

Які астрологічні прогнози чекають на Козорогів у серпні? На що звернути увагу, чого остерігатися, а в яких життєвих сферах варто проявити наполегливість і завзятість? Читайте докладний гороскоп на серпень-2021 для знака Козоріг.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Робота
Не сумнівайтеся у власних силах – це головний девіз місяця для Козорогів у сфері роботи. Ви зможете подужати навіть те заняття, яке раніше вважали прерогативою сильних світу цього. Ризикуйте, дерзайте, і в цьому випадку ви вже не зможете дорікнути собі у бездіяльності.
Фінанси
Фінансове становище Козорогів у серпні прямо залежатиме від того, наскільки глибоко вийде зануритися у нову справу. Будь-яке новаторство вимагає певних капіталовкладень. Бідувати ви не будете , а за необхідності ваші друзі вам не відмовлять у матеріальній підтримці.
Здоров'я
Добре, якщо ви любите овочі та фрукти . Значить, астрологічні рекомендації співпадуть із вашими смаковими вподобаннями. Вітаміни просто необхідні вашому організму, а літо – найкращий час для поповнення їхніх запасів. Також стежте за станом артеріального тиску.
Кохання
Не соромтеся своїх почуттів і не бійтеся досягати бажаного. У серпні вам пощастить у коханні, варто лише подивитися на себе з іншого ракурсу і повірити у власні сили. А партнер розкриє для себе ті ваші таланти , які досі ховалися від його закоханих очей.
Відпочинок
Вибір напрямку і виду літнього відпочинку надайте своїй другій половинці – вам обом сподобається результат . До того ж це вивільнить значну частину вашого часу, енергії і сил на ті справи, які цікаві особисто вам. Не варто засиджуватися вдома наприкінці літа.
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Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.
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