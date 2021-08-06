Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Детокс - модно чи необхідність

Що купити на сейлах

Ідея легкого салату

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Молодик 8 серпня: що не можна робити в цей день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 серпня, 15:32
Копіювати лінк
Серпневий молодик пройде під знаком Лева, що додасть бадьорості і піднесеності настрою, а ще в цей період добре загадувати бажання.
Особливості дня молодика 8 серпня
Особливості дня молодика 8 серпня / Фото: Колаж: Сьогодні

В неділю, 8 серпня , пройде останній літній молодик у 2021 році. Що цікавого буде в цей період, чим він може бути небезпечний, які особливості цього дня, що можна і не можна робити в фазу молодика, щоб не накликати на себе неприємності, читайте в нашій статті.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Особливості молодика 8 серпня

8 серпня о 16:51 за київським часом, відбудеться молодик, яке пройде в період 30-го і 1-го місячного дня .

У момент молодика супутник Землі перебуває між нашою планетою і Сонцем практично на одній прямій з ними, а тому його не видно на небі.

На думку астрологів, цей період дуже значимий, коли можна планувати своє життя на наступний цикл, що триває майже місяць до чергового молодика. А ще це хороший час для накопичення сил на нові звершення і важливі справи.

Молодик, що настає в знаку Лева , сприяє активному, піднесеному і бадьорому настрою. Лев дає відчуття сили і здатності мало не перевернути весь світ. З'являється бажання хвалити і отримувати компліменти.

Цей період чудово підходить для веселощів і свята . Також у дні Лева люди звертають увагу на зовнішність і надають значення іміджу: те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено.

Читайте також:

Що не можна робити під час молодика 8 серпня

  • Місяць у Леві впливає на прагнення до розваг і спілкування, а тому не варто засиджуватися вдома в чотирьох стінах.
  • На молодика під знаком Лева не можна скупитися на добрі слова і компліменти для оточуючих.
  • А ось через схильність до авантюр і необдуманого ризику краще відкласти на потім серйозні фінансові справи .
  • Не варто займатися важкою фізичною працею .
  • У день молодика також краще утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. А ось до реалізації задуманого можна приступати за кілька днів.
  • У період молодика не варто перебувати в зневірі , скандалити, бажати комусь зла, тому що весь вихідний від вас негатив може до вас же і повернутися.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, коли будуть літні Спаси у 2021 році в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Навчитися керувати емоціями
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як правильно підібрати джинси
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Обкладинка вересневого американського Vogue. Чи підтримуєте нові тенденції у моделінгу?
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти