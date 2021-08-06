Молодик 8 серпня: що не можна робити в цей день

Серпневий молодик пройде під знаком Лева, що додасть бадьорості і піднесеності настрою, а ще в цей період добре загадувати бажання.

Особливості дня молодика 8 серпня / Фото: Колаж: Сьогодні

В неділю, 8 серпня , пройде останній літній молодик у 2021 році. Що цікавого буде в цей період, чим він може бути небезпечний, які особливості цього дня, що можна і не можна робити в фазу молодика, щоб не накликати на себе неприємності, читайте в нашій статті.

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Особливості молодика 8 серпня

8 серпня о 16:51 за київським часом, відбудеться молодик, яке пройде в період 30-го і 1-го місячного дня .

У момент молодика супутник Землі перебуває між нашою планетою і Сонцем практично на одній прямій з ними, а тому його не видно на небі.

На думку астрологів, цей період дуже значимий, коли можна планувати своє життя на наступний цикл, що триває майже місяць до чергового молодика. А ще це хороший час для накопичення сил на нові звершення і важливі справи.

Молодик, що настає в знаку Лева , сприяє активному, піднесеному і бадьорому настрою. Лев дає відчуття сили і здатності мало не перевернути весь світ. З'являється бажання хвалити і отримувати компліменти.

Цей період чудово підходить для веселощів і свята . Також у дні Лева люди звертають увагу на зовнішність і надають значення іміджу: те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено.

Що не можна робити під час молодика 8 серпня

Місяць у Леві впливає на прагнення до розваг і спілкування, а тому не варто засиджуватися вдома в чотирьох стінах.

в чотирьох стінах. На молодика під знаком Лева не можна скупитися на добрі слова і компліменти для оточуючих.

для оточуючих. А ось через схильність до авантюр і необдуманого ризику краще відкласти на потім серйозні фінансові справи .

. Не варто займатися важкою фізичною працею .

. У день молодика також краще утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. А ось до реалізації задуманого можна приступати за кілька днів.

. Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. А ось до реалізації задуманого можна приступати за кілька днів. У період молодика не варто перебувати в зневірі , скандалити, бажати комусь зла, тому що весь вихідний від вас негатив може до вас же і повернутися.

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