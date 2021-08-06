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Новолуние 8 августа: что нельзя делать в этот день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 августа, 15:32
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Августовское новолуние пройдет под знаком Льва, что добавит бодрости и приподнятости настроения, а еще в этот период хорошо загадывать желания.
Особенности дня новолуния 8 августа
Особенности дня новолуния 8 августа / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 8 августа , пройдет последнее летнее новолуние в 2021 году. Что интересного будет в этот период, чем он может быть опасен, какие особенности этого дня, что можно и нельзя делать в фазу новолуния, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте в нашей статье.

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Особенности новолуния 8 августа

8 августа в 16:51 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня .

В момент новолуния спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем практически на одной прямой с ними, а потому он не виден на небе.

По мнению астрологов, этот период очень значимый, когда можно планировать свою жизнь на следующий цикл, длящийся почти месяц до очередного новолуния. А еще это хорошее время для накопления сил на новые свершения и важные дела.

Новолуние, наступающее в знаке Льва , способствует активному, приподнятому и бодрому настроению. Лев дает ощущение силы и способности чуть ли не перевернуть весь мир. Появляется желание хвалить и получать комплименты.

Этот период отлично подходит для веселья и праздника . Также в дни Льва люди обращают внимание на внешность и придают значение имиджу: то, как вы выглядите, будет непременно замечено.

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Что нельзя делать во время новолуния 8 августа

  • Луна во Льве влияет на стремление к развлечениям и общению, а потому не стоит засиживаться дома в четырех стенах.
  • В новолуние под знаком Льва нельзя скупиться на добрые слова и комплименты для окружающих.
  • А вот из-за склонности к авантюрам и необдуманному риску лучше отложить на потом серьезные финансовые дела .
  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом .
  • В день новолуния также лучше воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.
  • В период новолуния не стоит пребывать в унынии , скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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