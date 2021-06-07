Коли Спаси в 2021 році: дати літніх свят

Всі три Спаси відзначаються в серпні: чи будуть вони вихідними

Літні свята Спаси Фото: Depositphotos

Крім традиційних церковних значущих дат Вознесіння Господнього і Трійці літо-2021 піднесе ще улюблені і шановані свята як в церкві, так і в народі – літні Спаси.

Коли настане Перший або Медовий Спас Маковія в 2021 році? В який день буде Яблучний Спас і Преображення Господнє? Коли прийде Горіховий або ж Хлібний Спас? Чи будуть ці дні вихідними? Life Сьогодні розкажуть про дату кожного свята, присвяченого Христу Спасителю, збору першого врожаю, запасам на зиму, дарам щедрої землі.

Коли буде Медовий Спас у 2021 році

Медовий Спас Фото: Pixabay

Перший або Медовий Спас, з якого починається низка серпневих Спасів, настане 14 серпня , в суботу. Тож у 2021 році це буде вихідний день. З дня Медового Спаса пасічники починають активно качати мед нового врожаю, який, згідно з народними традиціями, було дозволено їсти тільки після його освячення в церкві.

На цей же період припадає збір дозрілого маку. Звідси походить і інші назви свята – Маковія.

І, нарешті, в цей день проводиться освячення води у водоймах, за що свято також називають Мокрий Спас.

А ось християнська церква в цей день відзначає Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього та початок Успенського посту.

Коли Яблучний Спас-2021

Яблучний Спас Фото: Pixabay

Другий Спас йде невдовзі після Першого – щорічно він відзначається 19 серпня . У 2021 році це буде четвер. Свято випадає на розпал збору врожаю багатьох овочів і фруктів, особливо яблук, за що день отримав назву Яблучний Спас або Великий Спас.

До Другого Спаса не можна було їсти яблука. А ще з Яблучного Спаса починалися проводи літа, тому що вважалося, що природа повертає на осінь.

Православна церква в цей день відзначає велике свято Преображення Господнього.

Горіховий Спас: коли відзначаємо в 2021 році

Горіховий Спас Фото: Pixabay

На завершення циклу літніх Спасів перед самою осінню, 29 серпня, настає Третій Спас, який у 2021 році буде в неділю. Так що це ще одне вихідне свято Спаса цьогоріч.

Третій Спас має безліч інших назв – Горіховий Спас, Хлібний Спас, Малий Спас, Полотняний Спас, Спас на полотні, а також Холодний Спас. В цей час люди збирали горіхи і запасати їх на зиму, завершували жнива, пекли хліб із зерна нового врожаю, починали посів озимих, проводили ярмарки, де продавали полотна, готуючись до холодів – звідси всі назви свята.

А церква в цей день шанує Перенесення Нерукотворного Образа Господа Ісуса Христа.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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