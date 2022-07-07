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Івана Купала 2022 – екстрасенс пояснив, що зробити цього дня заради перемоги (відео)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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7 липня, 18:07
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Дуже сильний день? Який вплив має велике язичницьке свято Івана Купала на війну в Україні – читайте у статті
Макс Гордєєв розповів, що обов'язково потрібно зробити цього дня
Макс Гордєєв розповів, що обов'язково потрібно зробити цього дня / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий екстрасенс і таролог, експерт каналу "Україна" Макс Гордєєв розповів, як свято Івана Купала змінить війну в Україні і що нам усім варто зробити для нашої якнайшвидшої перемоги.

Макс Гордєєв зазначив, що свято Івана Купала – дуже сильний день. Саме сьогодні вся сила та містичні вібрації українців перебувають у найактивнішій фазі та починають діяти на нашу користь.

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Сонце сьогодні встає у свій найкращий час. Я з упевненістю вам скажу, що з цього дня починається відлік закінчення війни – вона йде на спад. Більше того, мені сьогодні наснилася просто неймовірна сила, яка вказувала на те, що весь цей жах скоро закінчиться, – пояснив Гордєєв у програмі "Ранок з Україною".

Річ у тому, що сьогодні активізується вся наша лють, а також та нечисть, яка здатна знищити ворога.

Я радив би бути обережним цим окупантам, адже наші темні сили їм не раді, і вони починають виводити їх у ліси. А ви повинні знати, що не можна бути в лісі малодушним. Ми пробудили всю нашу лють, яка й знищить проклятого ворога. Але я все ж таки раджу вам робити ритуали й озвучувати всі свої найбільші бажання протягом дня. Вищі сили та енергія прокидаються саме сьогодні, і ми маємо скористатися цим! Тож усім патріотам варто просити якнайшвидшої перемоги!

Дивіться відео програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 8:30 на каналі "Індиго TV", з ведучими Лілією Ребрик та Славою Дьоміним:

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Читайте також: Екстрасенс назвав місяць смерті Путіна – розклад Таро.

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

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Цитата дня

Після чотирьох місяців війни ніхто з нас не в порядку

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