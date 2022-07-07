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Ивана Купала 2022 – экстрасенс объяснил, что сделать в этот день ради победы (видео)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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7 июля, 18:07
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Очень сильный день? Какое влияние оказывает большой языческий праздник Ивана Купала на войну в Украине – читайте в статье
Макс Гордеев рассказал, что обязательно нужно сделать в этот день
Макс Гордеев рассказал, что обязательно нужно сделать в этот день / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный экстрасенс и таролог, эксперт канала "Украина" Макс Гордеев рассказал, как праздник Ивана Купала изменит войну в Украине и что всем нам стоит сделать для нашей скорейшей победы.

Макс Гордеев отметил, что праздник Ивана Купала – очень сильный день. Именно сегодня вся сила и мистические вибрации украинцев пребывают в самой активной фазе и начинают действовать в нашу пользу.

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Солнце сегодня встает в свое лучшее время. Я с уверенностью вам скажу, что с этого дня начинается отсчет окончания войны – она идет на убыль. Более того, мне сегодня приснилась просто невероятная сила, которая указывала на то, что весь этот ужас скоро закончится, – объяснил Гордеев в программе "Ранок з Україною".

Дело в том, что сегодня активизируется вся наша ярость, а также та нечисть, которая способна уничтожить врага.

Я бы советовал осторожничать этим оккупантам, ведь наши темные силы им не рады, и они начинают выводить их в леса. А вы должны знать, что нельзя находиться в лесу малодушным. Мы пробудили всю нашу ярость, которая и уничтожит проклятого врага. Но я все же советую вам делать ритуалы и озвучивать все свои самые большие желания в течение дня. Высшие силы и энергия просыпаются именно сегодня, и мы должны воспользоваться этим! Так что всем патриотам стоит просить скорейшей победы!

Смотрите видео программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 8:30 на канале "Індиго TV", с ведущими Лилией Ребрик и Славой Дёминым:

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Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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После четырех месяцев войны, никто из нас не в порядке

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