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Екстрасенс назвав місяць смерті Путіна – розклад Таро (відео)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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20 червня, 18:54
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Макс Гордєєв зробив новий розклад на картах Таро, щоб відповісти на запитання щодо долі головного ворога України. Читайте у матеріалі подробиці
Коли помре головний ворог України і що це змінить
Коли помре головний ворог України і що це змінить / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий екстрасенс та таролог Макс Гордєєв у студії програми "Ранок з Україною" у розмові з ведучими каналу "Україна" Іриною Хоменко та Анатолієм Анатолічем назвав вирішальну дату для Путіна та пояснив, чому доля не відпускає його.

Макс Гордєєв зробив розклад на картах Таро, щоб визначити точний місяць смерті агресора

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У колоді 22 карти – 22 аркани. Я витягуватиму одну за одною, і ми побачимо, через скільки місяців прийде його ймовірна смерть. 9 місяців за картами… але ви повинні розуміти, що це ймовірна смерть. Я бачу, що доля зараз вирішує, що з ним робити, – поділився Макс Гордєєв із ведучими каналу "Україна".

Екстрасенс зазначив, що не варто зациклюватися на питанні смерті Путіна тому що ніхто не знає, що буде після.

Може бути таке, що він помре, а на його місце стане людина ще гірша. Тому я раджу довіряти зіркам, долі та Всесвіту. Вони знають, що роблять. Звичайно, коли помре путлер – усі будуть радіти. Але він має померти так, щоб на його місце не став ще більший тиран. Я боюся, що це буде "дон", адже є такі дзвіночки, – розповів екстрасенс у студії "Ранок з Україною".

Дивіться відео з Максом Гордєєвим у програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 8:30 на телеканалі "Індиго TV":

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Вам буде цікаво дізнатися думку екстрасенса:

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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