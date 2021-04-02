COVID-19 збільшив гендерний розрив. Щоб скоротити його потрібно 136 років

Пандемія відкинула світ назад на покоління

Пандемія коронавирусу збільшила гендерний розрив і тепер знадобитися 135,5 років, щоб його скоротити. Про це заявили на Всесвітньому економічному форумі. Вони пояснюють це тим, що пандемія відкинула світ назад на покоління, відтермінувавши досягнення паритету приблизно на 36 років, передає CNBC.

"100 років до досягнення глобального гендерного паритету вже недостатньо – а тепер 136 років у всьому світі", – прокоментувала Саадія Захід, керуючий директор Всесвітнього економічного форуму.

Чому жінки більше постраждали від пандемії

Захід говорить, що пандемія справила величезний вплив і звела нанівець значний прогрес, досягнутий в минулому. Одна з причин, по якій гендерний розрив збільшився, полягає в тому, що в секторах, що сильно постраждали від COVID -19, в основному працюють жінки.

"Будь то подорожі та туризм, які закриваються в усьому світі, або споживчий і роздрібний сектор, який постраждав у багатьох країнах, вони є великими роботодавцями жінок", – сказала Захід.

Жінки більше постраждали від пандемії Фото: Pexels

Ще одним фактором є те, що багато жінок взяли на себе додаткові обов'язки по дому під час карантину, коли школи закривалися. Таким чином жінки, як би працювали "в дві зміни".

За даними WEF, дані дослідницької компанії Ipsos показують, що ця "подвійна зміна" оплачуваної і неоплачуваної роботи посилила стрес, занепокоєння стосовно безпеки роботи і труднощі в підтримці балансу між роботою та особистим життям.

Хто може скоротити гендерну нерівність

Захід говорить, що уряд має відіграти "вирішальну роль" у скороченні гендерного розриву. Наприклад, влада може інвестувати в інфраструктуру для догляду за дітьми та людьми похилого віку, що допоможе, тому що такі обов'язки лягають на жінок в "традиційних" сім'ях.

Роботодавці також можуть допомогти жінкам уникнути більш високих відносних втрат робочих місць і більш низьких показників найму в галузях, які відновлюються, додала вона.

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