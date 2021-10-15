Місячний календар на тиждень 18-24 жовтня 2021 року

Згідно з місячним календарем, найпровокаційнішими і найнебезпечнішими днями тижня будуть середа і неділя.

Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на середину жовтня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також про характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 18-24 жовтня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 18-24 жовтня 2021 року

18 жовтня, понеділок – 13-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

19 жовтня, вівторок- 14-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни й удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збувається.

20 жовтня, середа – 15-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – повня о 17:57. Сатанинський день спокуси і принад, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

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21 жовтня, четвер – 16-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – повня. День гармонії, спокою і єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

22 жовтня, п'ятниця – 17-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися і насолоджуватися життям.

23 жовтня, субота – 18-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнюки. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості.

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24 жовтня, неділя – 19-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнюки. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам і обману.

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