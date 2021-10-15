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Лунный календарь на неделю 18-24 октября 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 октября, 11:20
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Согласно лунному календарю, самыми провокационными и опасными днями недели будут среда и воскресенье.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину октября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 18-24 октября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 18-24 октября 2021 года

  • 18 октября, понедельник – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

  • 19 октября, вторник – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

  • 20 октября, среда – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние в 17:57. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.

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  • 21 октября, четверг – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

  • 22 октября, пятница – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

  • 23 октября, суббота – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

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  • 24 октября, воскресенье – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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