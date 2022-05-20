Як зберегти відносини на відстані – порада психолога

Ваша кохана людина далеко. Їй довелося переїхати до іншого місця, можливо, виїхати за кордон. Як зберегти кохання – читайте поради психолога

Чи можливе кохання на відстані під час війни? / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни мільйони українок залишили свої будинки у пошуках безпеки. Величезна кількість пар зараз знаходиться на відстані. Це може негативно позначитися на відносинах, адже кожен починає жити своїм життям та вирішувати свої нагальні проблеми.

Що робити, щоб зберегти відносини? Психолог-сексолог, член The European Society for Sexual Medicine, Асоціація психологів України Маргарита Шавловська дала поради для телеграм-каналу "Психологічна підтримка". Ми вибрали основні моменти, на які варто звернути увагу.

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Пам'ятайте, ні ви, ні ваш партнер не вибирали стосунки на відстані. Причиною цього стану є війна. Таким чином, стосунки начебто поставлені на паузу до дня, коли цей жах закінчиться. Але це не так. Намагайтеся щодня, щось робити для стосунків – працювати над собою. Не варто пиляти партнера та виливати на нього свої проблеми. Зараз ми всі проходимо той етап життя, коли кожен вирішує свої питання. Іноді людина просто не в змозі щось змінити, або допомогти вам.

Намагайтеся частіше ділитися із коханою людиною спільними планами на майбутнє. Наприклад, як разом поїдете до Парижа, вирушите у відпустку на море у Крим, візьмете собаку із притулку Ірпеня.

Знайдіть собі хобі. Допомагайте іншим, займіться волонтерством, почніть читати, вишивати, малювати, вивчати нову професію. Так, ви відволікаєтеся і не зриватиметеся на близькій людині.

Заведіть сумісні ритуали. Наприклад, дивіться той самий фільм, тренуйтеся онлайн, проведіть зум-побачення з виною та іншою атрибутикою.

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