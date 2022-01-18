Ти в мене перший: психолог розповіла, як можна і не можна говорити з партнером про секс з "колишніми"

Секс – важлива складова близьких відносин двох людей, що люблять один одного. Як говорити про нього на початку стосунків

Как говорить с партнером о сексе в начале отношений / Фото: Колаж: Сьогодні

Спілкування про секс історично табуйоване і, на жаль, це ставить людей у незручне становище. Жінки турбуються про те, що вони "надто розпущені", чоловіки – навпаки, частіше домальовують до реальної картини "яскраві моменти", а представникам ЛГБТК+ доводиться ховатися від страху. Раніше ми обговорювали 5 трендів інтимного здоров'я 2022, а сьогодні знову поговоримо про секс, але вже про те, як правильно вести діалог з партнером про колишній інтимний досвід.

Наше сексуальне життя говорить про нас набагато більше, ніж просто сексуальні уподобання. Експерт із сексу Лорі Вотсон каже:

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Насправді, це розкриває ваш внутрішній світ, секрети, бажання та здібності до любові та задоволення.

Ігнорування цієї істини може призвести не просто до поганого сексу в майбутньому, а й до чогось набагато гіршого. Але з огляду на "незручність" теми, цілком логічно, що деякі хочуть уникнути цієї розмови. Однак, якщо ви готові поринути глибше і по-справжньому зблизитися зі своїм партнером, ось кілька "червоних" та "зелених" прапорців для початку цієї розмови.

Звертаючись до минулого, не питайте про кількість сексуальних партнерів до вас. За словами Лорі, це головний "червоний" прапор. Натомість спробуйте ставити неупереджені та відкриті питання. Наприклад, про те, що приваблювало його до інших у сексуальному плані: "Хто ініціював сексуальний контакт?" і "Які моменти вам сподобалися?". Є й інші чудові питання, які допоможуть зрозуміти, яким був ваш партнер у минулих стосунках.

Також важливо бути позитивним, а чи не критичним. Це інтимне сексуальне життя вашого партнера. До теми слід підходити з обережністю та вразливістю, а не з соромом чи засудженням. У такому разі ваш партнер знатиме, що ви спілкуєтеся з любов'ю та розумінням.

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Майте на увазі, що це нормально, якщо розмова здасться вам трохи складною. Ви можете почуватися незручно, але ніколи не повинні виявляти неповагу один до одного.

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