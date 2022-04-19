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Як читати новини і не впасти в депресію – поради психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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19 квітня, 18:34
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Війна – найгірше, що могло статися з психікою людини. Щодня ми стаємо свідками чужого горя. Як впоратися та зберегти ментальне здоров'я – читайте у матеріалі
Новини здатні вивести з рівноваги навіть самих стресостійких людей (ілюстрація - Jenya Polosina)
Новини здатні вивести з рівноваги навіть самих стресостійких людей (ілюстрація - Jenya Polosina)

Стрічка новин вже 55-й день не така вже й оптимістична. Ми здригаємось, читаючи про жахіття, які творять російські окупанти, не розуміємо, як їхні співвітчизники можуть схвалювати насильство, слідкуємо за брехнею пропагандистських ЗМІ РФ про потоплений корабель...

Як не збожеволіти і не впасти в депресію, гортаючи стрічку в соцмережах або читаючи новини? Психолог платформи з надання безкоштовної психотерапевтичної допомоги українцям Mindly Руслан Анчаков дав чотири основні поради.

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Тільки факти

Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, офіційним каналам влади та авторитетним ЗМІ. Пам'ятайте, всілякі Telegram-канали та групи у Viber можуть публікувати фейки.

Перед тим як репостити – перевірте інформацію

Донька знайомої маминої сусідки, яка працює в обленерго, або сусід друга брата вашої колеги, який служить у ЗСУ… Скільки таких повідомлень ми отримуємо у будинкових чатах, які несуть "важливу" та "термінову інформацію"?

Передаючи інформацію, отриману від невідомо кого, насамперед ви сієте паніку. Спочатку фактчекінг – потім репост!

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Видаліть зайве

Психолог рекомендує скоротити читання новин як мінімум удвічі. Просто припиніть читати новини, виділіть для цього спеціальний час. Різницю побачите швидко.

Не сперечайтеся в коментарях

Іноді пости викликають неймовірну бурю емоцій. Дискусію хочеться розпочати прямо зараз у коментарях. Цього робити не варто. По-перше, в соцмережах дуже багато ботів і тролів, переконати стати на бік світла ви їх не зможете. Крім того, будь-який коментар підвищує значущість посту, тож соцмережі його популяризуватимуть.

Читайте поради психолога, як зберегти ментальне здоров'я, а також, де шукати професійну допомогу психотерапевта на сайті Vogue.ua.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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