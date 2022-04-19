Как читать новости и не впасть в депрессию – советы психолога

Война – худшее, что могло случится с психикой человека. Каждый день мы становимся свидетелями чужого горя. Как справиться и сберечь ментальное здоровье – читайте в материале

Новости способны вывести из равновесия даже самых стрессоустойчивых людей (иллюстрация - Jenya Polosina)

Новостная лента уже 55-й день не так уж и оптимистична. Мы вздрагиваем, читая об ужасах, которые творят российские оккупанты, не понимаем, как их соотечественники могут одобрять насилие, следим за враньем пропагандистских СМИ РФ о потопленном корабле...

Как не сойти с ума и не впасть в депрессию, листая ленту в соцсетях или читая новости? Психолог платформы по предоставлению бесплатной психотерапевтической помощи украинцам Mindly Руслан Анчаков дал четыре главных совета.

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Только факты

Доверяйте только проверенным источникам информации, официальным каналам власти и авторитетным СМИ. Помните, всевозможные Telegram-канала и группы в Viber могут публиковать фейки.

Перед тем как репостить – проверьте информацию

Дочка знакомой маминой соседки, которая работает в облэнерго или сосед друга брата вашей коллеги, который служит в ВСУ… Сколько таких сообщений мы получаем в домовых чатах, которые несут "важную" и "срочную к распространению информацию"?

Передавая информацию, полученную от неизвестно кого, в первую очередь вы сеете панику. Сначала фактчекинг – потом репост!

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Удалите лишнее

Психолог рекомендует сократить чтение новостей как минимум в два раза. Просто прекратите постоянно читать новости, выделите для этого специальное время. Разницу увидите быстро.

Не спорьте в комментариях

Иногда посты вызывают невероятную бурю эмоций. Дискуссию хочется начать прямо сейчас в комментариях. Этого делать не стоит. Во-первых, в соцсетях очень много ботов и троллей, переубедить встать на сторону света вы их не сможете. Кроме того, любой комментарий повышает значимость поста и соцсети будут его популяризировать.

Читайте советы психолога, как сохранить ментальное здоровье, а также, где искать профессиональную помощь психотерапевта на сайте Vogue.ua.