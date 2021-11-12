Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація

Модний трикотаж

Beauty Tips Демі Мур

Йога для спини

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дослідження: після пандемії жінки не миритимуться з поганими умовами праці

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
12 листопада, 12:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пандемія COVID-19 збільшила ґендерний розрив. Щоб скоротити його, потрібно 136 років. Розповідаємо про результати нового дослідження
Права жінок за часів пандемії значно погіршилися
Права жінок за часів пандемії значно погіршилися / Фото: unsplash.com

Американська соціологічна компанія The Harris Poll опублікувала результати дослідження про пріоритети жінок після закінчення пандемії. Про це повідомляє видання WWD.

Загалом соціологи опитали понад 800 жінок із дітьми та без, віком від 30 до 50 років. В результаті з'ясувалося, що 92% серйозно замислюються про цінність часу. Жінки вважають, що не варто працювати у компанії, де немає гідних умов праці. Ще 80% відзначили, що після пандемії вони хочуть проводити більше часу із сім'єю.

Реклама

Цікаво, 25% жінок сказали, що звільняться після пандемії через низьку зарплату та нерівні права з колегами-чоловіками. Опитані вказали, що в компаніях, як і раніше, спостерігається перевага чоловіків щодо просування в кар'єрних сходах.

Ще 37% розповіли, що у найближчі кілька місяців займуться пошуками нової роботи. Варто зазначити, що така ж кількість опитаних заявила про любов до своїх посад та небажання змінювати роботу.

Читайте також:

Реклама

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як не провалити Tinder-побачення
Чоловіча думка
IQOS VEEV в Україні
Новий гаджет вже у продажу
Тестуємо міні-вейп
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як дістатись на роботу без стресу
Хакнути
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
8 - 14 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти