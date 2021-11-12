Исследование: после пандемии женщины не будут мириться с плохими условиями труда

Пандемия COVID-19 увеличила гендерный разрыв. Чтобы сократить его нужно 136 лет. Рассказываем о результатах нового исследования

Права женщин за время пандемии значительно ухудшились / Фото: unsplash.com

Американская социологическая компания The Harris Poll опубликовала результаты исследования о приоритетах женщин после окончания пандемии. Об этом сообщает издание WWD.

Всего социологи опросили более 800 женщин с детьми и без в возрасте от 30 до 50 лет. В результате выяснилось, что 92% серьезно задумываются о ценности времени. Женщины считают, что не стоит работать в компании, где нет достойных условий труда. Еще 80% отметили, что после пандемии они хотят проводить больше времени с семьей.

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Интересно, 25% женщин сказали, что уволятся после пандемии из-за низкой зарплаты и неравных прав с коллегами-мужчинами. Опрошенные указали, что в компаниях по-прежнему наблюдается преимущество мужчин по продвижении в карьерной лестнице.

Еще 37% рассказали, что в ближайшие несколько месяцев займутся поисками новой работы. Стоит отметить, что такое же количество опрошенных заявили о любви к своим должностям и нежелании менять работу.

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