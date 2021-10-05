Гороскоп на сьогодні 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: Терези, приховуйте свої емоції

Астрологічний прогноз на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 5 жовтня 2021 року. Цей день напередодні молодика може бути небезпечним, провокаційним і скандальним. Бажано поберегти нерви.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Овна

Реклама

Нічого путнього ви сьогодні зробити не зможете, тому що думки будуть занадто сумбурними, а настрій – мінливим. Знайдіть гідний вихід емоціям, що переповнюють вас, інакше ризикуєте з усіма посваритися.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Тельця

Не варто сьогодні втілювати свої ідеї в життя. А ось записати найцікавіші думки і включити їх у найближчі плани – саме те, що потрібно. Не звертайте увагу на нападки ззовні – це від заздрощів.

Реклама

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Близнят

Не впадайте в паніку. У вас все вийде, хоча в процесі роботи вам доведеться привернути загальну увагу. Зате ви зумієте спіймати удачу за хвіст і обернути на свою користь будь-яку ситуацію, навіть невигідну.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Рака

Реклама

Більшу частину дня доведеться витратити на обговорення якоїсь проблеми. Вам слід звертати увагу не на зміст слів, а на інтонацію, з якою вони сказані. Вона буде куди більш красномовною, ніж сама новина.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Лева

Якщо ви зможете організувати навколо себе сильну команду, в якій буде комфортно перебувати, то будь-які труднощі будуть вам по плечу. Доведеться напружено працювати і монотонно підійматися на вершину, інакше не уникнути фіаско.

Діва (22 серпня – 5 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Діви

Зупиніться на хвилинку і задумайтеся – що заважає вам зосередитися на важливих справах, особливо, коли справа стосується роботи і фінансів? Схоже, у вас зароджуються або вже давно жевріють якісь почуття.

Терези (5 жовтня – 25 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Терезів

Намагайтеся менше злитися і дратуватися, бо всі ваші емоції будуть написані у вас на обличчі. Бажано їх приховати – ви ж не хочете, щоб через поганий настрій зірвалася важлива для вас справа?

Скорпіон (25 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Скорпіона

Сьогодні доведеться повоювати за місце під сонцем – женіть усіх, хто намагається зазіхнути на вашу територію чи на роботі, чи то в особистих стосунках. Не подбавши про тили, не варто виконувати серйозних дій.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Стрільця

Сьогодні вам випаде вдалий шанс, яким гріх не скористатися. Постарайтеся подовжити цей стан якомога довше. Подорожі та поїздки сьогоднішнього дня будуть вдалими.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Козорога

Поки ви не поясните оточуючим мотиви ваших вчинків, то й самі не зрозумієте, що ви робите. Зате за сьогоднішній день ви зможете досягти того, що іншим не під силу і за місяць. За вами закріпиться репутація екстремала.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Водолія

Постарайтеся навчитися тактовно говорити "ні". Сьогодні вашого часу просто не вистачить на те, щоб задовольнити всіх бажаючих з їхніми питаннями і проблемами. Будьте терплячими і проявіть холоднокровність.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2021 року для Риб

Ваші плани занадто тендітні, і їх легко сплутати і навіть поламати. Постарайтеся нікому нічого не розповідати – так буде більша ймовірність хоч щось зробити. Не впадайте в крайнощі, краще вибирайте золоту середину.

Раніше ми розповідали, що подарувати жінці за її знаком зодіаку.