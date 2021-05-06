Що подарувати жінці за її знаком зодіаку
Очікуваний жінкою подарунок часто пов'язаний з її датою народження
Отримувати подарунки люблять всі. Ось тільки правильно обрати їх виходить не завжди. Адже так хочеться, щоб ваш подарунок оцінили. Добре, якщо ви знаєте жінку давно, і її хобі і пристрасті для вас не секрет. Але що робити, якщо ви познайомилися нещодавно, а привід зробити подарунок, наприклад, вже завтра.
Не забувайте піднімати настрій всім рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
Цікаво, що очікуваний жінкою подарунок часто пов'язаний з її датою народження. Ось що вона хоче отримати згідно свого знаку зодіаку:
Дівчина-Овен не хоче намисто, вона хоче пригод. Подарунком для неї буде те, що вона зможе випробувати, а не носити. Вона зрадіє квиткам на концерт, подорожі, походи на спортивний захід або пікнік на природі.
Жінка-Телець любить романтику, а ще вона любить розкіш. Щоб закохати її в себе, їй треба дати те, що виділяє вишуканість. Візьміть її в химерний ресторан, де вона зможе з'явитися в сексуальній сукні, подаруйте дорогу пляшку вина або красиві квіти. Дайте їй щось, чим вона буде вражена.
Ця жінка дуже товариська, тому сама не раз скаже про бажаний подарунок. Вона не буде проти цікавої книги, квитків в інше місто чи країну або грошової суми – тоді вона зможе сама обрати собі подарунок. Близнята оцінять будь-який подарунок, який матиме сенс і піде на користь.
Жінка-Рак любить свою сім'ю і друзів, а також любить залишатися вдома. Як не банально, але найкращий подарунок для неї – це домашній затишок. Класичний фільм в обнімку на дивані і гаряче какао, і вона буде щаслива.
Жінка під знаком Лева любить коштовні речі, які вона зможе продемонструвати всім своїм численним друзям. Вона не закохається в чоловіка, який подарує їй поцілунок на свято, їй хочеться чогось відчутного і при можливості іміджевого. Можливо, вам доведеться порушити свій бюджет, але жінка-Лев варта того.
Діва віддасть перевагу милому, практичному, а не коштовному подарунку. Вона хоче щось вдумливе і корисне. Вона зрадіє будь-якому знаку уваги. Така жінка навіть може сказати, що і зовсім не потребує подарунок, і це буде правдою.
Жінка знаку Терези любить виглядати вишукано. Їй можна подарувати щось, що вона зможе вдягнути на побачення з вами. Не забудьте про комплімент, коли вона зробить це.
Жінка-Скорпіон любить бути загадкою, тому вона безумовно не повідомить про бажаний подарунок. Вона хоче подивитися, який подарунок ви зробите їй самостійно, без підказок і тиску. Намагайтеся вигадати для жінки цього таємничого знаку подарунок, якого вона не очікує.
Найбільше ця жінка любить подорожувати і пізнавати нове, тому їй підійде будь-який подарунок, який допоможе їй дістатися чергового захоплюючого місця, або ж книга, тематика якої їй ще не знайома.
Жінка-Козоріг стримана і невибаглива. Її не потрібно змітати з ніг романтичними червоними трояндами і полуницею в шоколаді. Вона хоче подарунок, який зможе використовувати і використовувати часто, а не той, що зникне за одну мить.
Жінка цього знаку – оригінальна інтелектуалка. Їй варто подарувати щось, що буде стимулювати її розум. Цією річчю може бути книга, інтелектуальна гра або щось зовсім незвичайне.
Жінка-Риби відрізняється надзвичайною чуйністю. Вона оцінить подарунок, який викличе в ній почуття. Це може бути дрібниця на зразок листівки зі значимим вітанням, свіжий букет квітів або щось, зроблене вручну, – їй сподобається будь-який творчий подарунок, в який ви вкладаєте душу.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше