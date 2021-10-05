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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на сегодня 5 октября для всех знаков зодиака: Весы, скрывайте свои эмоции

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 октября, 06:50
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Астрологический прогноз на 5 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 5 октября 2021 года. Этот день в канун новолуния может быть опасным, провокационным и скандальным. Желательно поберечь нервы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Овна

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Ничего толкового вы сегодня сделать не сможете, потому что мысли будут слишком сумбурными, а настроение – переменчивым. Найдите достойный выход переполняющим вас эмоциям, иначе рискуете со всеми поссориться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Тельца

Не стоит сегодня воплощать свои идеи в жизнь. Но вот записать самые интересные мысли и включить их в ближайшие планы – как раз то, что нужно. Не обращайте внимания на нападки со стороны – это от зависти.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Близнецов

Не впадайте в панику. У вас все получится, хоть в процессе работы вам придется привлечь всеобщее внимание. Зато вы сумеете поймать удачу за хвост и обернуть в свою пользу любую ситуацию, даже самую невыгодную.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Рака

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Большую часть дня придется потратить на обсуждение какой-то проблемы. Вам следует обращать внимание не на смысл слов, а на интонацию, с которой они сказаны. Она будет куда более красноречивой, чем сама новость.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Льва

Если вы сможете сколотить вокруг себя сильную команду, в которой будет комфортно находиться, то любые трудности будут вам по плечу. Придется напряженно работать и монотонно взбираться на вершину, иначе не избежать фиаско.

Дева (22 августа – 5 октября)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Девы

Остановитесь на минутку и задумайтесь – что мешает вам сосредоточиться на важных делах, особенно, когда дело касается работы и финансов? Похоже, в вас зарождаются или уже давно тлеют какие-то чувства.

Весы (5 октября – 25 октября)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Весов

Старайтесь меньше злиться и раздражаться, потому что все ваши эмоции будут написаны у вас на лице. Желательно их скрыть – вы же не хотите, чтобы из-за плохого настроения сорвалось важное для вас дело?

Скорпион (25 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня придется повоевать за место под солнцем – гоните всех, кто пытается занять вашу территорию то ли на работе, то ли в личных взаимоотношениях. Не позаботившись о тылах, не стоит предпринимать серьезных действий.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Стрельца

Сегодня вам выпадет какой-то удачный шанс, которым грех не воспользоваться. Постарайтесь продлить это состояние как можно дольше. Путешествия и поездки сегодняшнего дня будут удачными.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Козерога

Пока вы не объясните окружающим мотивы ваших поступков, то и сами не поймете, что вы делаете. Зато за сегодняшний день вы сможете добиться того, что другим не под силу и за месяц. За вами закрепится репутация экстремала.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Водолея

Постарайтесь научиться тактично говорить "нет". Сегодня вашего времени попросту не хватит на то, чтоб удовлетворить всех желающих с их вопросами и проблемами. Будьте терпеливы и проявите хладнокровность.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для Рыб

Ваши планы слишком хрупкие, и их легко спутать и даже поломать. Постарайтесь никому ничего не рассказывать – так будет больше вероятность хоть что-то сделать. Не впадайте в крайности, лучше выбирайте золотую середину.

Ранее мы рассказывали, что подарить женщине по ее знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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