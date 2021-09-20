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Гороскоп на сьогодні 20 вересня для всіх знаків зодіаку: Раки, винаходити вічний двигун – тільки витрачати час

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 вересня, 06:40
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Астрологічний прогноз на 20 вересня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 20 вересня 2021 року. Непростий день, коли бажань і спокус більше, ніж реальних можливостей.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Овна

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День гарний для справ, які не потребують поспіху. Таких занять досить багато, тож виберіть собі що-небудь і дійте. Відчуття того, що ви даремно витратили гроші – неправильне. Результат буде, хоча і не скоро.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Тельця

Сьогодні вам належить зробити вибір, від якого залежить ваша подальша кар'єра. Будьте обережні і ретельно проаналізуйте всі "за" і "проти". Не варто недооцінювати удачу, яка колись на вас звалилася.

Близнята (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Близнят

Те, що здається перешкодою, насправді полегшить вам роботу. Ви просто не з того боку дивитеся – спробуйте змінити ракурс. А взагалі сьогодні не варто займатися справами, які вимагають великої напруги мізків.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Рака

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На вас накотить грайливий настрій, який можна правильно застосувати на ділі – і тоді ви зможете багато чого досягти. А ось сенс життя і вічний двигун сьогодні шукати явно варто – не знайдете, а час витратите.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Лева

Вам хочеться всього і відразу, але, на жаль, це неможливо. Спробуйте поліпшити настрій, а для цього втілити у життя якусь нехитру справу. Так ви відчуєте прилив сил і навіть самі почнете їх генерувати.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Діви

Ваші страхи перебільшені. Не будьте занадто підозрілі. Тим більше, що сьогодні вам неймовірно пощастить, а самі події матимуть важливе значення в майбутньому. Звертайте увагу на все, що з вами відбувається.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Терезів

Ваша удача сьогодні залежатиме не від вас, а від оточуючих людей. Вам буде потрібна підтримка друзів і близьких. Самостійно ви навряд чи з усім впораєтеся, занадто багато справ навалилося останнім часом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Скорпіона

Сьогодні вам необхідно повністю сконцентруватися на проблемах. Вашої активності і цілеспрямованості вистачить для їх вирішення. Ось тільки не давайте розгулятися своїм емоціям. Покладайтеся на здоровий глузд.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Стрільця

Сьогодні ваші апетити можуть виявитися надто завищеними. Не забувайте, багато хорошого – теж погано, а тому не скупіться. Зате вам легко вдасться переконати колег у правильності своїх розрахунків і переконань.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Козорога

У вас є всі умови для успішного завершення справи. Дійте – ви отримаєте задоволення від процесу і незабаром зможете приступити до чогось нового. Також корисно залучати до своєї роботи всіх, хто вам попадеться.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Водолія

Жодних несподіванок не станеться. Тож можете сміливо діяти за наміченим планом, не озираючись на всі боки. Врахуйте, ваш гарний настрій сьогодні буде на рідкість заразливим. Даруйте радість оточуючим.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2021 року для Риб

Якась давно забута вами проблема сьогодні несподівано спливе і нагадає про себе. Можна, звичайно, знову не звертати на неї уваги, але краще все вирішити одним махом. Увечері корисно усамітнитися і поміркувати про плани.

Раніше ми розповідали, яке дерево ваше за гороскопом друїдів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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