Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Стритстайл в Нью-Йорке

Модные сумки осени 2021

Полезные завтраки

Стиль Кейт Миддлтон

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на сегодня 20 сентября для всех знаков зодиака: Раки, изобретать вечный двигатель – только тратить время

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 сентября, 06:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз на 20 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 20 сентября 2021 года. Непростой день, когда желаний и соблазнов больше, чем реальных возможностей.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Овна

Реклама

День хорош для дел, не требующих спешки. Таких занятий достаточно много, так что выберите себе что-нибудь и действуйте. Ощущение того, что вы потратили деньги зря – неправильное. Результат будет, хотя и нескоро.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Тельца

Сегодня вам предстоит сделать выбор, от которого зависит ваша дальнейшая карьера. Будьте аккуратны и тщательно проанализируйте все "за" и "против". Не стоит недооценивать удачу, которая когда-то на вас свалилась.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Реклама

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Близнецов

То, что кажется преградой, на самом деле облегчит вам работу. Вы просто не с той стороны смотрите – попробуйте сменить ракурс. А вообще сегодня не стоит заниматься делами, требующими большого напряжения мозгов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Рака

Реклама

На вас накатит игривое настроение, которое можно правильно применить на деле – и тогда вы сможете многого добиться. А вот смысл жизни и вечный двигатель сегодня искать явно стоит – не найдете, а время потратите.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Льва

Вам хочется всего и сразу, но, к сожалению, это невозможно. Попробуйте улучшить настроение, а для этого воплотите в жизнь какое-нибудь дело попроще. Так вы почувствуете прилив сил и даже сами начнете их генерировать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Девы

Ваши страхи преувеличены. Не будьте слишком подозрительны. Тем более, что сегодня вам невероятно повезет, а сами события будут иметь немаловажное значение в будущем. Обращайте внимание на все, что с вами происходит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Весов

Ваша удача сегодня будет зависеть не от вас, а от окружающих людей. Вам потребуется поддержка друзей и близких. Самостоятельно вы вряд ли со всем справитесь, слишком много дел навалилось в последнее время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вам необходимо полностью сконцентрироваться на проблемах. Вашей активности и целеустремленности хватит для их решения. Вот только не давайте разгуляться своим эмоциям. Полагайтесь на здравый смысл.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Стрельца

Сегодня ваши аппетиты могут оказаться сильно завышенными. Не забывайте, много хорошего – тоже плохо, а потому не жадничайте. Зато вам легко удастся убедить коллег в правильности своих расчетов и убеждений.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Козерога

У вас есть все условия для успешного завершения дела. Действуйте – вы получите удовольствие от процесса и вскоре сможете приступить к чему-то новому. Также полезно привлекать в свою работу всех, кто вам попадется.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Водолея

Никаких неожиданностей не случится. Так что можете смело действовать по намеченному плану, не оглядываясь по сторонам. Учтите, ваше хорошее настроение сегодня будет на редкость заразительно. Дарите радость окружающим.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Рыб

Какая-то давно забытая вами проблема сегодня неожиданно всплывет и напомнит о себе. Можно, конечно, снова не обращать на нее внимания, но лучше все решить одним махом. ечером полезно уединиться и поразмышлять о планах.

Ранее мы рассказывали, какое дерево ваше по гороскопу друидов.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Выбрать профессионального косметолога
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как подготовиться к путешествию на машине
Хакнуть
Новый кадр со съемок сиквела "Секс в большом городе"
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как мы попали в место, где снимали сцены из "Гарри Поттера"
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять