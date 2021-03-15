Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

Астрологічний прогноз на 15 березня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на понеділок, 15 березня 2021 року. Події цього дня багато в чому залежатимуть від вашого настрою, а не навпаки. Ви самі в змозі написати сценарій, за яким буде розвиватися ваше життя у багатьох сферах. Не забувайте, що немає нічого вічного. Насолоджуйтесь життям, даруйте усмішки, емоції – не шукайте приводів, а даруйте просто так. А якщо привід таки є – скористайтеся нашим календарем подарунків на березень.

Овен (22 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Овна

Сьогоднішній день не буде легким, але й налаштовуватися на негатив не варто. Намагайтеся просто більше працювати і менше залишати часу на зневіру і сумні думки. Вчіться концентруватися на важливому і просуватися маленькими кроками. Увечері бігом у спортзал!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Тельця

Зірки радять вам бути спокійніше і терпиміше. Це допоможе вам не зірватися на скандал, а гідно відповісти на будь-який негатив. На першому місці сьогодні має стояти здоров'я – ваше і ваших дітей. Наявність здорового харчування і спорт навіть не обговорюються!

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Близнят

Намагайтеся захистити себе сьогодні від настирливих поглядів і чужих порад. Мало того, що вас це буде дратувати, так ще й нічого не виходитиме. Тепла ванна, вечір у світлі свічок під спокійну музику зроблять свою справу. Розслабтеся вже!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Рака

Сьогодні заборонено метушитися, поспішати і кудись бігти. Проявіть мудрість і витримку. Звертайте увагу на поради людей, думка яких вам цікава і важлива. Але не йдіть на повідку в інших людей – дослухайтеся до себе.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Лева

Зірки радять вам сьогодні розслабитися, дорогі Леви. Ви так старанно працюєте, що вам просто конче важливо знаходити час на відпочинок. Не чекайте допомоги від когось – вам все до снаги. Тільки от тепер – релакс!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Діви

Тривожні думки, меланхолія і навіть зневіра здатні порушити ваш життєвий уклад. Але ви тримайтеся, не намагайтеся все встигнути і бути для всіх хорошими. Робіть те, що вам подобається і приносить задоволення. Увечері пов'яжіть, подивіться нову серію "Люпена" або почитайте книгу – вам сподобається.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Терезів

Сьогодні все буде вас втомлювати, злити і засмучувати. Зверніть увагу на навколишніх людей, на те, що у вас уже є, і подякуйте за це. Вчіться не бути циніком і оточуйте себе гідними людьми. Але спочатку вам потрібен тривалий відпочинок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Скорпіона

Ідеальний час для вирішення накопичених робочих питань – навіть здавалося б невирішуваних. Ось тільки не намагайтеся вхопитися за все і відразу – важливо сконцентруватися на головному, проникнути в суть речей.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Стрільця

Не все йде гладко, і вас це дратуватиме! Але не варто впадати у відчай і нервуватися – все налагодиться, щойно ви відпустите ситуацію. Можливі знайомства, які залишать слід у вашому житті.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Козорога

Приділіть увагу улюбленій справі – так ви зможете забути про все негаразди й відразу переключитися на веселу хвилю. А це те, що вам нині потрібно! Якщо прагнете змін, багато вдасться вирішити вже сьогодні, але головних результатів чекайте трохи пізніше. Вечір у колі сім'ї сповнить вас енергією!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Водолія

Сьогодні важливо сконцентруватися на своєму матеріальному становищі – це вбереже вас від ризиків. Зберігайте оптимізм, тверезу голову і не лінуйтеся – це три кити вашого успіху зараз. Не тринькайте гроші!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2021 року для Риб

Зірки радять вам бути спокійніше і терпиміше до інших людей, не поспішайте і не квапте події. Все станеться тоді, коли має статися. А ви просто наполегливо працюйте і не відволікайтеся на дрібниці. Правда на вашому боці!

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

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